O motivo inusitado que fez o Pearl Jam cancelar show na Europa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A banda Pearl Jam realizaria um show em Viena, capital da Áustria, na noite de quarta-feira, 20, mas um motivo inusitado fez com que o grupo precisasse cancelar a apresentar. O vocalista Eddie Vedder apresentou problemas na garganta causados pela situação climática extrema da Europa, com as temperaturas em torno dos 40ºC. Segundo comunicado oficial divulgado pelo Pearl Jam, Vedder passou por avaliação e tratamento médico após o show do Lollapalooza em Paris, na França, no domingo, 17.

“Devido às circunstâncias extremas da última apresentação realizada em área externa em Paris (calor, poeira e fumaça dos incêndios), a garganta do nosso cantor Ed Vedder ficou danificada. Ele consultou médicos e fez tratamento, mas até agora suas cordas vocais não se recuperaram. Esta é uma notícia brutal e um momento horrível… para todos os envolvidos”, diz a nota.

Na última semana, incêndios florestais aconteceram na região sudoeste de Gironde, na França. Mais de 20.000 hectares de terra foram queimados, o que fez com que aproximadamente 40.000 pessoas fossem evacuadas de suas casas. A fumaça dos incêndios chegou a Paris. “É possível que você sinta um cheiro de queimado… esse cheiro está vindo dos incêndios que estão atingindo toda a França. A razão? A mutabilidade do vento”, disse a polícia local em publicação feita no Twitter na terça-feira, 19.

No comunicado, a banda também informou que os ingressos do show cancelado serão reembolsados. A próxima parada do Pearl Jam será em Praga, na República Checa, no sábado, 22.