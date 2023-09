O lugar mais charmoso para ver os shows do The Town – e sem perrengue

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Durante os cinco dias do festival The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, devem circular cerca de 500.000 pessoas. No meio dessa cacofonia, um espaço charmoso, pouco concorrido e uma delícia de sentar para escutar boa música tem se destacado: o SP Square. Inspirado na arquitetura clássica de São Paulo, o espaço conta com uma cenografia caprichada, com a reprodução de edifícios icônicos como o Mercadão Municipal, a Pinacoteca, a Catedral da Sé e o Theatro Municipal.

Na noite desta quinta-feira, 7, enquanto a maioria do público se apertava para ver os shows de Ludmilla, Joss Stone e Chainsmokers, uma pequena parcela apreciava o biscoito fino do jazz e da música brasileira com apresentações da São Paulo Big Band, Paula Lima, Ivan Lins e Stanley Jordan.

Com um gramado à frente, o público ficou bastante à vontade para sentar e ouvir com tranquilidade áses da música desfiarem seus grandes sucessos. No primeiro final de semana, passaram por lá também Esperanza Spalding, Hermeto Pascoal e Jonathan Ferr. No próximo sábado, 9, e domingo, 10, ainda se apresentarão Hamilton de Holanda, Richard Bona e Monica Salmaso.

Para aqueles que buscam um lugarzinho tranquilo para curtir música de qualidade e ainda se deslumbrar com a cenografia do festival, o SP Square é a dica certeira.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga