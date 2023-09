O inusitado passeio de Rod Stewart antes de show em São Paulo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor britânico Rod Stewart, de 78 anos, que está no Brasil para dois shows, visitou na manhã desta sexta-feira, 29, uma academia de jiu-jitsu no bairro de Pinheiros em São Paulo, antes de embarcar para Ribeirão Preto, onde se apresentou. De volta à capital paulista neste sábado, 30, ele se apresenta no Allianz Parque junto com a cantora Ivete Sangalo.

A inusitada visita a uma academia de jiu-jitsu foi para acompanhar um treinamento de sua esposa, Penny Lancaster, de 52 anos. Ela, que é faixa branca no esporte, fez um treinamento com os fundamentos básicos da arte marcial com técnicas de defesa pessoal. Stewart ficou aguardando a esposa, com cara de entediado, sentado em um sofá. O músico, no entanto, não negou pedidos de foto e conversou com os frequentadores da academia.

Neste sábado, Stewart sobe ao palco do estádio Allianz Parque, em São Paulo, em uma apresentação que terá a participação de Ivete Sangalo. A cantora está no estádio desde cedo, onde participou da passagem de som. Intitulado Legends In Concert, Stewart fará uma série de encontros com ícones da música em todo o mundo.

Na apresentação de sexta-feira em Ribeirão Preto, Stewart fez uma homenagem a Ucrânia e usou um figurino em amarelo e azul, cores da bandeira daquele país. “Espero que vençamos essa guerra”, disse o músico durante sua apresentação.

Continua após a publicidade