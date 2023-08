O gesto de Madonna para apoiar a amiga Britney Spears em crise

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Madonna estendeu a mão para Britney Spears e deverá convidar a cantora para participar de um dos shows da turnê Celebration Tour, que comemora os 40 anos de carreira da rainha do pop. A ideia é que Britney participe dos shows em Los Angeles, no ano que vem.

A relação de Britney com Madonna é longa. As duas dividiram o palco em outras ocasiões. Na mais ruidosa delas, em 2003, as duas trocaram um polêmico selinho no palco de uma premiação da MTV americana. Em 2008, Britney participou de surpresa do show da Sticky And Sweet Tour para cantar a música Human Nature.

Britney está enfrentando um calvário em sua vida pessoal, com o recente divórcio do marido Sam Asghari, desavenças com os filhos e brigas com os pais. Segundo a imprensa internacional, as duas únicas pessoas próximas da artista no momento seriam seu advogado, Mathew Rosengart, e seu agente, Cade Hudson.

A nova turnê de Madonna foi adiada devido a uma grave infecção bacteriana que ela contraiu recentemente, levando-a a ser internada na UTI.

