O emotivo retorno de Preta Gil aos palcos em turnê com a família

A cantora Preta Gil anunciou no Instagram que voltará aos palcos para participações especiais na turnê Nós A Gente, da Família Gil. “Fui liberada pelos meus médicos a participar da turnê nacional Nós A Gente e estarei nos shows do Rio, Belo Horizonte, São Paulo e Salvador com toda nossa família Gil”, escreveu ela, que desde janeiro está tratando um câncer no intestino.

O primeiro show com participação de Preta acontece nesta sexta-feira, 16, no Rio de Janeiro. Além desta apresentação, a cantora também subirá ao palco na cidade no sábado, 17, e no domingo, 18. Depois, ela segue para Belo Horizonte (23), São Paulo (25) e Salvador, em 30 de junho e 1º de julho.

“Estou muito feliz, mas de uma forma que eu não sei nem explicar para vocês. Eu ia ficar muito triste se não fizesse parte dessa turnê no Brasil. Afinal de contas, a ideia de fazer esse show foi minha”, disse ela no vídeo compartilhado nas redes sociais.