“Realeza”: o emocionante agradecimento de McCartney a Milton Nascimento

O ex-Beatle Paul McCartney postou um longo e emocionante texto falando sobre os dias que passou no Brasil no final do ano passado durante a turnê Got Back. Na ocasião, o músico se encontrou no camarim com Milton Nascimento e contou como foi. Paul McCartney, aliás, não é aquele tipo de artista que só passa pelo país. Enquanto esteve no Brasil, ele fez questão de ler o que os jornais falavam de sua turnê, pedindo para sua produção traduzir as notícias.

“Paul teve seu quinhão de encontros com a realeza internacional em suas viagens. Sua visita a Belo Horizonte, no sudeste do Brasil, não foi diferente. Visitando os bastidores da Arena MRV no dia do primeiro show de Paul, em 3 de dezembro, estava o lendário cantor e compositor brasileiro Milton Nascimento. Esta foi a primeira vez que Milton foi visto em público desde que anunciou sua aposentadoria. Milton recorreu às redes sociais para expressar sua alegria por poder ir ao show de Paul”, diz o texto.

Paul fala sobre a troca de presentes com Milton. “Vimos a dupla se conectando e conversando juntos. Eles também trocaram presentes – Milton deu a Paul uma cópia autografada de seu álbum de 1970, Milton (engraçado que ambos lançaram álbuns autointitulados naquele ano!), que incluía o hit Para Lennon E McCartney, e em troca ele recebeu uma das camisetas da turnê de Paul. A mídia brasileira chamou isso de “troca cultural significativa entre dois artistas icônicos”. Certamente foi muito legal. Milton gostou tanto do show de Paul que voltou na noite seguinte, e 12 dias depois ao show do Rio! A única pessoa mais animada que Milton naquele dia foi Mike, um membro da equipe de segurança de Paul, que é um grande fã de Milton.”

O filho de Milton Nascimento, Augusto, contou a VEJA sobre a animação de Mike, segurança de Paul McCartney, que é fã de Milton. “O pessoal da produção me procurou para saber se eu tinha mais uma camiseta do meu pai para dar para o segurança pessoal do Paul, que o acompanha há 30 anos”, disse Augusto. “Me disseram que ele era muito fã do meu pai. Ele disse que ficou inconsolável quando foi ao camarim de Paul minutos depois do meu pai ter saído de lá. O cara contou que ganhou o disco do meu pai nos anos 1990, se apaixonou e começou a colecionar. Se você parar para pensar, o cara acompanha o Paul McCartney e coleciona discos do meu pai. Atravessou todas as fronteiras possíveis para chegar até ele. Achei muito genuíno”, completou Augusto.

Sobre o show de Belo Horizonte, Paul se desculpou pelo atraso. “Aquela primeira noite teve alguns momentos memoráveis, mas não necessariamente pelos motivos certos. O show começou quase uma hora atrasado, mas felizmente a culpa não era de Paul. O estádio, inaugurado em abril, estava pela primeira vez lotado – 42 mil pessoas – e o acesso estrangulado, compreensivelmente, levou algum tempo para se habituar, e por isso o público se movem lentamente à medida que um mar de pessoas começou a preencher todos os espaços livres. Então, no meio do set, Paul teve que interromper ‘Love Me Do’, pois percebeu que alguém na frente do público precisava de assistência médica. Paul alertou a segurança e a assistência foi dada rapidamente, e a multidão muito agradecida gritou em aprovação quando o single de estreia dos Beatles foi retomado”, diz o texto.