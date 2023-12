O ‘divórcio turbulento’ de uma das maiores duplas pop dos anos 80

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Daryl Hall e John Oates, da famosa dupla pop dos anos 1980 Hall & Oates, estão se enfrentando na Justiça em um processo que se tornou público em novembro. Hall entrou com uma ação contra Oates para impedir a venda de sua parte na empresa Whole Oats Enterprises, pertencente à dupla, para a editora musical Primary Wave Music, que vem adquirindo vários catálogos musicais nos últimos anos, de artistas como Bob Marley, Prince, Ray Charles, Stevie Nicks, The Doors e Whitney Houston, entre outros. Oates, por sua vez, conseguiu uma ordem de restrição temporária contra o antigo colega em um tribunal de Nashville, nos Estados Unidos.

A dupla foi formada em 1972 e explodiu nas paradas de música da década seguinte com sucessos como Maneater, Private Eyes, Rich Girl e You Make My Dreams, e estava na ativa desde então. Em novembro, entretanto, Hall chegou a dizer que ele e Oates estavam passando por um “divórcio global turbulento” que encerrava a parceria criativa dos dois.

Hall classifica a venda da parte do colega como uma “medida completamente clandestina e de má-fé”, que viola os acordos da dupla. Enquanto Oates rebateu a declaração como “inflamatória, estranha e imprecisa”. Durante uma participação no podcast Behind the Velvet Rope, de David Yontef, Oates defendeu que sua música resistirá ao teste do tempo e que viverá para sempre. “Você não pode ignorar o fato de que o catálogo de sucessos da Hall & Oates e os 50 anos de carreira sempre superarão quase tudo que Daryl faz sozinho ou aquilo que eu faço sozinho — o que é bom porque estou muito orgulhoso daquelas músicas. Estou muito orgulhoso do que Daryl e eu criamos juntos”, disse ele, antes de explicar que não gosta de viver do passado. “Faço a analogia de como é quando você vai a um grande museu e fica realmente animado para ver todas as belas pinturas ou exposições ou o que quer que seja. E então, perto do fim, quando seus pés começam a doer, você diz: ‘Quer saber? Mal posso esperar para sair daqui’. É assim que me sinto sobre isso”, completou.

“Todo o sucesso foi muito intenso, não houve tempo para reflexão. Foram muitas demandas de negócios, muitas demandas pesadas… Daryl e eu estávamos no topo do mundo pop. Tínhamos um disco número 1 após um disco número 1. Estávamos viajando pelo mundo constantemente. Todo mundo pensa que esse foi provavelmente o ponto alto da minha vida, mas para ser sincero, na verdade não foi o meu momento favorito. Gostei mais dos anos 70 do que dos 80 porque tudo era novo”, descreveu Oates sobre o auge da carreira há quase 40 anos. “Eu segui em frente. É só uma questão de viver no meu presente”, acrescentou.

A Primary Wave comprou uma parcela significativa de participação nos direitos do catálogo de Hall & Oates há 16 anos. Em 2021, porém, Hall sinalizou que se arrependia da venda. ‘Nunca venda sua obra – talvez se você tiver, você sabe, 80 anos e decidir se aposentar, então você poderá vender suas publicações, mas eu não faria isso”, desabafou ele em uma entrevista à Sky News naquele ano.

Um juiz emitiu uma ordem de restrição temporária contra a venda de mais ativos da Whole Oats Enterprises para a Primary Wave, o que significa que o caso terá que entrar em arbitragem antes que qualquer nova transação possa prosseguir.

