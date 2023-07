O desabafo sincero de Preta Gil ao se afastar das redes sociais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Preta Gil anunciou nesta quarta-feira, 12, que dará uma pausa nas redes sociais para cuidar de sua saúde mental. Em uma publicação nos stories do Instagram, Preta desabafou sobre estar doente emocionalmente. “Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e mesmo assim, a dor e a decepção são tão fortes que adoecei”, escreveu ela, anunciando em seguida a saída das redes. “Decidi que preciso me ausentar das redes sociais e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual, pois sinto que essa dor está atrapalhando meu processo de cura do câncer”.

Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro, Preta tem passado por uma série de tratamentos oncológicos para tratar a saúde física. A cantora também está tendo um ano difícil na vida pessoal com o fim do casamento Rodrigo Godoy, que se tornou foco de rumores de traição em abril após ser visto abraçado com a stylist de Preta. Em um desabafo feito há algumas semanas nas redes sociais, Preta confessou estar abalada com a traição, que aconteceu dentro de sua casa em uma momento de vulnerabilidade.

Na postagem de despedida das redes, a filha de Gilberto Gil pediu que os fãs não se preocupem, e agradeceu o apoio dos amigos, família, fãs e da equipe médica que a companha no tratamento. “O tempo é rei. Sei que ainda vai doer, mas vencerei e me curarei dessas doenças. Obrigada pelo carinho e pelo amor. Até breve!”

Continua após a publicidade

Siga