Preta Gil desabafa sobre traição do marido: “dissimulação e mau-caratismo”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Preta Gil vem enfrentando um ano difícil desde o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro. Além do árduo tratamento, os meses de 2023 foram marcados pela dissolução de seu casamento com Rodrigo Godoy, que se tornou foco de rumores de traição em abril após ser visto abraçado com a stylist de Preta. Agora, a cantora recupera forças, retorna aos palcos e está pronta para abordar a separação diretamente, o que fez na madrugada desta quinta-feira, 29, via Instagram.

Nos stories, ela compartilhou uma “reflexão da madruga” sobre a traição que, segundo ela, começou em sua própria casa. No texto, ela esclarece ter sido cegada por seu “empoderamento” e sua “construção de sororidade”, que a fizeram ignorar seu “sexto sentido e intuição” em nome de ser uma mulher que não sente ciúmes.

Detalhando o ocorrido, a cantora reforça ter observado evidências do adultério e lamentou: “Coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que, com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez.” Preta teria sido alertada por uma amiga, mas a considerou “louca”.

O desabafo se encerra com o adendo: “Sim, ainda estou em estado de choque e extremamente abalada. Sim, eu faço um trabalho diário com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade pra superar tudo isso que estou passando junto com um tratamento oncológico, mas tem horas que não consigo.”

Continua após a publicidade

Siga