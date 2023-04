O cantor de ‘pop fofinho’ que Gilberto Gil adotou como pupilo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Gilberto Gil parecer ter encontrado um novo queridinho da atual geração da música brasileira: o paulistano Vitão, de 23 anos, que pôde recentemente compartilhar uma sessão voz e violão com Gil. Foi Flor Gil, neta adolescente do artista, que apresentou as músicas do amigo ao avô. Nesta terça-feira, 18, Vitão compartilhou em seu Instagram vídeos do encontro. “Nesse dia que toquei violão com Gil senti algo como um portal maravilhoso que se abria para mim e para a chegada desse novo disco. Gilberto Gil sempre foi meu professor de música, desde o meu nascimento, quando eu ouvia Domingo no Parque com meu pai”, escreveu, emocionado, na legenda. “Tocar violão ao seu lado é mais que um sonho, é a melhor realidade que eu posso imaginar, é doce mas não enjoa. E obrigado por me receberem tão bem família, obrigado por me tratarem dessa forma grandiosa”, completou, agradecendo a Flor pela ponte.

Em uma coletiva de imprensa realizada em João Pessoa recentemente, Gil falou sobre o trabalho do jovem cantor. “Ainda hoje eu estava ouvindo o Vitão, que é um menino novo todo envolvido por essas manifestações mais recentes da música popular e, ao mesmo tempo, muito cioso da tradição brasileira”, disse, enquanto refletia sobre já não ter mais vontade de mergulhar em “invencionismos” em sua própria música. “Fiquei vendo como aquilo é, de uma certa maneira, continuação do meu próprio trabalho. E como aquilo é distante do meu próprio trabalho”, analisou Gil. Feliz com a declaração, Vitão incluiu trechos dela em sua postagem na rede social.