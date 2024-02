O bizarro motivo para rádio não tocar música de Beyoncé

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Beyoncé surpreendeu os fãs no domingo, 11, ao lançar duas novas músicas em ritmo country. Em Oklahoma, no interior dos Estados Unidos, um fã pediu que uma estação de música country tocasse a nova canção da artista, mas ele teve seu pedido negado pelo locutor sob a justificativa que a rádio não tocava Beyoncé.

A negativa causou furor no país, com a rádio recebendo centenas de reclamações dizendo que artistas negros muitas vezes são excluídos do gênero. Devido a quantidade de mensagens recebidas, a rádio cedeu e tocou Texas Hold ‘Em. Beyoncé, que cresceu em Houston, no Texas, apresenta nesta nova música, a artista Thiannon Giddens, tocando banjo e viola.

O debate, no entanto, foi inevitável. Nas redes sociais, os comentários dos fãs da artista diziam que a decisão era racista.

O novo disco da cantora, que será focado no country, faz parte de um projeto maior dividido em três partes, cujo objetivo é recuperar as raízes da música negra dos Estados Unidos. O pessoal da rádio, no entanto, não estava ciente do projeto.

Esta não é a primeira vez, no entanto, que uma música de Beyoncé é recusada na categoria country. Em 2016, ela tentou inscrever Daddy Lessons na categoria country, do Grammy, mas foi rejeitada. Em 2019, outro debate ocorreu, desta vez com o Lil Nas X, que tentou inscrever Old Town Road na mesma categoria.