Música inédita dos Beatles ganha data de lançamento e documentário

Atualizado em 26 out 2023, 12h35 - Publicado em 26 out 2023, 12h08

Por Amanda Capuano

A canção Now and Then, descrita como “a última música dos Beatles“, já tem data para chegar ao público: a música inédita será lançada no dia 2 de novembro, às 11h no horário de Brasília. Antes disso, no dia 1º, um documentário de 12 minutos que narra a história da faixa será lançado no canal da banda no YouTube.

Escrita e gravada por John Lennon há mais de quarenta anos, a canção inacabada permaneceu guardada por décadas até que Yoko Ono, a viúva de Lennon, entregou a gravação para Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr no início da década de 1990. Na gravação estavam também as demos de Free As A Bird e Real Love, lançadas ainda nos anos 1990 pela banda. Now and Then, por outro lado, permaneceu no baú desde aquela época.

Agora, a música finalmente chega ao público com uma mãozinha da tecnologia: uma inteligência artificial foi usada para extrair a voz de Lennon da demo gravada nos anos 1970 e isolar o vocal doo piano. Com isso em mãos, Paul e Ringo finalizaram a canção inédita. “Lá estava a voz de John, cristalina. É bastante emocionante. E todos nós tocamos nela, é uma gravação genuína dos Beatles”, disse Paul em comunicado à imprensa. “Era como se John estivesse lá”, complementou Ringo.

Além do vocal de John Lennon, a música tem linhas de guitarra gravadas por George em 1995, e novos instrumentais de Ringo e Paul, que combinaram a mixagem com a versão original de John Lennon. Os dois Beatles vivos também contribuíram com voz de apoio no refrão.

Esse processo será retratado no curta documental Now and Then – A última canção dos Beatles. Dirigido por Oliver Murray, a produção tem imagens e comentários de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon , o filho de John, e Peter Jackson. Um clipe da canção também será lançado no dia 3 de novembro.