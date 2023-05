“Adoro tocar em uma banda”, diz Ringo Starr, ex-baterista dos Beatles

O baterista Ringo Starr tinha 30 anos quando se tornou um ex-beatle, em 1970, após o término do grupo. Assim como os outros três integrantes, Jonh Lennon, Paul McCartney e George Harrison, o baterista era reconhecido em qualquer lugar do mundo e praticamente todos os músicos disponíveis no mercado aceitariam tocar com ele caso os convidasse. Paralelamente, nada do que ele fizesse seria maior ou mais importante do que os Beatles. Ao se mudar para Los Angeles, em meados dos anos 70, Ringo deu uma pirada ao lado de John Lennon, mas a partir dos anos 80, ele começou a lançar alguns trabalhos solos e a estudar um retorno aos palcos.

A solução encontrada, tal como ele canta With a Little Help From My Friends, foi pedir uma ajudinha aos amigos. Na época ele convidou os músicos que mais admirava na época e saiu em turnê tocando as músicas dos Beatles em que ele fazia os vocais, além dos sucessos dos colegas, formando assim a Ringo Starr And All-Starr Band. Ao longo do tempo, Ringo foi trocando os integrantes, mas o conceito da banda se manteve o mesmo.

“Adoro tocar em uma banda”, disse o baterista nesta quarta-feira, 17, durante uma entrevista coletiva virtual em um estúdio de Los Angeles, onde estava ensaiando para a nova turnê. Na coletiva, que contou com a participação de VEJA, Ringo estava acompanhado de toda a banda, Steve Lukather (do Toto), Edgar Winter, Colin Hay (do Man At Work), Hamish Stuart (Average White Band.), Warren Ham (Kansas e Toto) e Gregg Bissonette. O grupo recebeu a imprensa entre sorrisos e piadas, demonstrando um clima para lá de descontraído nos estúdios. “É excitante voltar a fazer turnês. Ano passado foi estranho, porque duas turnês foram suspensas devido a pandemia”, contou.

A nova turnê, que passará pelos Estados Unidos e Canadá, começa nesta sexta-feira, 19, e vai até outubro. “Sempre há o interesse em voltar (para o México e América do Sul). A última vez que estivemos na América do Sul foi ótimo e nos divertimos muito. Não posso dizer que nos veremos na próxima terça, mas vamos ver o que conseguimos fazer”, disse o baterista sobre shows no Brasil.

Como ex-beatle, Ringo imediatamente monopoliza as atenções, mas Ringo sempre foi tímido e nos Beatles era um dos integrantes mais escanteados. Talvez por isso mesmo, em seus shows, ele deixa todos os amigos brilharem ao incluir no repertório as principais canções deles. Ringo costuma tocar as canções dos Beatles como With a Little Help From My Friends, Yellow Submarine, What Gos On e Octopu’s Garden, clássicos da carreira solo, como It Don’t Come Easy e Photograph, além de sucessos dos colegas, como Free Ride, do Edgar Winter, Rosanna e Africa, do Toto, Down Under, do Man At Work, entre outras. “Amo o desafio de tocar as músicas de outras pessoas”, disse Steve Lukather. “As músicas dos Beatles nunca ficam velhas. Isso não é um trabalho, é férias”, completou.

