Morre a cantora Astrud Gilberto, que deu voz a ‘Garota de Ipanema’, aos 83

A cantora Astrud Gilberto, que entoou a versão em inglês do clássico A Garota de Ipanema, morreu nesta segunda-feira, 5, aos 83 anos. A notícia foi compartilhada nessa madrugada no perfil da neta no Instagram. “Venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo”, diz o comunicado da pequena Sofia, de 7 anos.

Astrud nasceu em Salvador, em 1940, filha de mãe brasileira e pai alemão. Aos sete anos, se mudou com a família para o Rio de Janeiro, conde construiu uma grande amizade com Nara Leão, que se tornaria um dos nomes pioneiros da Bossa Nova. Foi Nara, inclusive, quem apresentou Astrud a João Gilberto — os dois foram casados entre 1959 a 1964. Em 1963, foram morar nos Estados Unidos, onde a cantora despontou internacionalmente ao lado do marido, com o álbum Getz/Gilberto.

A gravação de A Garota de Ipanema consolidou de vez o seu nome no cenário musical: entoando o clássico da bossa nova, Astrud venceu o Grammy de Gravação do Ano, em 1965, e concorreu a artista revelação no mesmo ano — mas acabou perdendo para os Beatles. Com o divórcio do marido, seguiu em carreira solo até 2002, quando se afastou da vida pública.