Mick Jagger desdenha de Harry Styles: ‘Não tem voz como a minha’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Cinquenta anos mais velho que Harry Styles, Mick Jagger deixou claro que não aprova as comparações entre ele, líder dos Rolling Stones, e o cantor ex-One Direction. Apesar de alegar ter uma boa relação com o artista pop, o roqueiro rejeita que os dois sejam parecidos. “Ele não tem uma voz como a minha, nem se move no palco como eu”, alfinetou Jagger.

Em entrevista ao The Sunday Times no último final de semana, Jagger ressaltou como sempre teve uma presença mais andrógina que a do jovem de 28 anos – que, segundo ele, é parecido apenas superficialmente com seu jeito no palco. A avaliação do veterano vem após o lançamento de Harry’s House, novo disco do “novato”.

“Eu gosto do Harry, nós temos um relacionamento tranquilo. Mas eu costumava usar mais maquiagem nos olhos do que ele. Vamos lá, eu era muito mais andrógino. E ele não tem uma voz como a minha, nem se mexe no palco como eu. Ele só tem uma semelhança superficial com a minha antiga figura, o que não tem nenhum problema. Ele não pode evitar isso”, declarou o ícone do rock de 78 anos.

Harry Styles começou sua carreira no reality musical britânico The X Factor há 12 anos, quando ainda era um adolescente. Com o apadrinhamento de Simon Cowell, ele se juntou a outros quatro jovens para formar a boy band One Direction, que estourou mundialmente. A banda anunciou uma pausa por tempo indeterminado em 2016, e desde então Styles vem desenvolvendo uma bem-sucedida carreira solo. Mas não é o Mick Jagger.