Mais um ídolo do rock proíbe Donald Trump de usar música em campanha

O ex-guitarrista da banda Smiths, Johnny Marr, disse que tomará medidas judiciais para impedir o uso das canções da banda em comícios de Donald Trump nos Estados Unidos. A canção Please, Please, Please Let Me Get What I Want foi tocada em Dakota do Sul, no ano passado, enquanto a plateia aguardava o político subir ao palco. A música continuou sendo tocada neste ano em outros comícios, como em Laconia, em New Hampshire.

“Eu nunca, em um milhão de anos, teria pensado que isso poderia acontecer. Considere essa m…. encerrada agora mesmo”, escreveu Marr em suas redes sociais.

Marr não é o primeiro artista a se posicionar contra o uso de suas músicas em comícios de Trump. Adele, Beatles, Bruce Springsteen, Elton John, Rolling Stones, Queen, Pharrell Williams, e os espólios de Prince, David Bowie e Tom Petty já se opuseram ao uso.

A música Please, Please, Please Let Me Get What I Want é de autoria de Marr e Morrissey, em 1984.

Ahh…right…OK. I never in a million years would’ve thought this could come to pass. Consider this shit shut right down right now. https://t.co/M6eYROedOy — Johnny Marr (@Johnny_Marr) January 23, 2024

