Lollapalooza Brasil 2024: confira o horário de todos os shows do festival

Após os recentes cancelamentos de Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron, o Lollapalooza divulgou nesta sexta-feira, 1, o horário final de todas as atrações que irão se apresentar no festival, que ocorrerá no autódromo de Interlagos nos dias 22, 23 e 24 de março. Arcade Fire e Blink-182 serão as atrações principais do primeiro dia e se apresentam às 20h10 e 21h30 respectivamente, na sexta-feira.

No sábado, o show do Limp Bizkit acontece às 19h55, o Kings of Leon se apresenta às 21h e os Titãs fecham o dia com seu show às 22h35. Sam Smith e SZA se apresentam no domingo, às 19h55h e 21h e Greta Van Fleet sobe ao palco às 22h50. A organização do evento disponibilizou um aplicativo oficial (para iOS e Android) onde será possível planejar sua agenda de shows.

Com uma venda de ingressos pouco aquecida (há tickets para todos os dias) o festival também está fazendo promoção Lolla Double, onde o público escolhe dois dias do festival pagando um preço promocional.

Confira a grade de horários completa: