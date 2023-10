Lollapalooza abre venda de ingressos para 2024; veja os preços

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Por Amanda Capuano Atualizado em 3 out 2023, 15h05 - Publicado em 3 out 2023, 14h45

O Lollapalooza deu início nessa terça-feira, 3, a venda geral de ingressos para a próxima edição do festival, que acontece no ano que vem no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 22, 23 e 24 de março. Por enquanto, as vendas são apenas do chamado Lolla Pass, que dá entrada aos três dias de festival. Os ingressos estão disponíveis no site da ticketmaster ou na bilheteria física do evento.

O ingresso pode ser adquirido em três versões: o Lolla Pass regular, que dá acesso às áreas comuns do festival, o confort, que inclui uma área exclusiva, e o lounge, que é a modalidade vip, com comida e bebida liberada, acesso à área mais badalada do evento e outras mordomias. O preço da inteira varia de 2.250 até 5.100 reais, com opções de meia-entrada e entrada social. Clientes Bradesco contam com desconto de 15%.

Quem comprar o ingresso online ainda terá que arcar com uma taxa de 20% sobre o valor do bilhete. Com isso, o preço da inteira do Lolla Pass salta para 2.700 reais (meia-entrada de 1.350), e a do Lounge para 5.550 reais (meia-entrada de 4.200). Na bilheteria física, na rua Bragança Paulista, 1281, em São Paulo, não há taxa de conveniência.

Essa será a primeira edição do evento produzida pela Rock World, empresa chefiada por Roberto Medina, responsável pelo Rock in Rio e pelo The Town. Até o momento, não há informações sobre as atrações que se apresentarão no festival. Futuramente, com a line-up divulgado, serão disponibilizados ingressos válidos para um único dia de evento.

