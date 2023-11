Lollapalooza BR anuncia lineup de 2024 com Blink-182, SZA e Arcade Fire

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os organizadores do Lollapalooza anunciaram todas as atrações que irão se apresentar no festival em 2024. O evento, que no ano que vem será administrado pela Rock World, mesma empresa dona do Rock in Rio e The Town, vai acontecer entre os dais 22 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos. Entre os principais destaques estão as bandas Blink-182, The Offspring, Paramonre, Arcade Fire, Limp Bizkit e Titãs Encontro. Também se apresentarão SZA, Sam Skith, Hozier, Rina Sawayama, entre outros.

Das atrações nacionais, nomes como Luísa Sonza, Céu, Marcelo D2, Kevin O Chris, Xamã, Manu Gavassi, Baiana System, Tulipa Ruiz e Rael, estão entre os confirmados. A venda de ingressos será feita pela Ticketmaster Brasil.

A confirmação do Blink-182 já era esperada, já que a banda havia confirmado o show no Brasil neste ano, também no Lollapalooza, mas cancelou após o baterista fraturar o dedo.

