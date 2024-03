Lollapalooza 2024: Incêndio atinge Interlagos às vésperas do festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um incêndio atingiu uma tenda de apoio do festival Lollapalooza, instalada no Autódromo de Interlagos, na noite dessa quinta-feira, 21, às vésperas do primeiro dia do evento. O festival começa nesta sexta-feira, 22, e o cronograma de shows está mantido.

Segundo o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o incêndio iniciou por volta das 23h30 em uma tenda de apoio do festival, na Avenida Berta Waitman. Três viaturas foram enviadas ao local, e o fogo foi extinto pelas equipes. Não houve vítimas e o local está em segurança, afirmou o Corpo de Bombeiros em uma postagem no X, antigo Twitter.

Em nota oficial, a produção do festival comentou sobre o incidente. “A organização do festival confirma um princípio de incêndio, que foi rapidamente controlado. O incidente ocorreu de maneira isolada, em uma tenda de apoio, que neste momento está fechada. Não houve feridos e nenhuma outra área ou estrutura do evento foi afetada. O cronograma para abertura de portas do primeiro dia de evento, nesta sexta-feira, segue mantido conforme previsto”, disse em nota. A causa do incêndio ainda não foi revelada.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial