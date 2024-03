Lollapalooza 2024 começa com chuva e público escasso

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Com portões abertos por volta das 11h, o Lollapalooza 2024 deu início a mais uma edição nesta sexta-feira, 22, e vai até domingo, 24, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com uma persistente garoa, a previsão de chuva forte aliada a uma brusca queda de temperatura adiaram a chegada do público ao festival de música.

A entrada do evento foi tranquila e sem as características aglomerações de fãs que, geralmente, chegam mais cedo para garantir um lugar nas grades dos palcos. Além disso, apesar do local ter a capacidade de abrigar 100.000 pessoas, nem todos os ingressos foram vendidos — alguns seguem à venda.

Neste primeiro dia, a principal atração será a banda californiana Blink-182, que havia cancelado o show que faria na edição do ano passado. As outras atrações mais chamativas são Arcade Fire, Marcelo D2, Fletcher e The Offspring.

Para quem ainda estiver a caminho do Autódromo de Interlagos, a dica é, surpreendentemente após uma semana de forte calor, trazer uma blusa extra de frio e capa de chuva.

