“Igreja de Satã” aprova clipe de Lil Nas X que mostra Jesus Cristo sensual

Após causar polêmica com seu novo clipe, o rapper americano Lil Nas X, de 24 anos, recebeu aprovação do trabalho por nada menos que a “Igreja de Satã”. A música, intitulada J Christ, mostra Jesus crucificado em trajes sensuais e também um jogo de basquete entre Jesus e o demônio. O vídeo tem espaço ainda para Moisés e para a Arca de Noé, tudo emoldurado por coreografias para lá de sensuais.

No início do clipe há ainda uma fila de pessoas entrando no céu, todas elas bem semelhantes a Barack Obama, Kanye West, Oprah Winfrey e Mariah Carey Taylor Swift e Ed Sheeran, recebidas por Lil Nas X, que está ao lado de Michael Jackson.

Em entrevista ao site TMZ, o líder da igreja, David Harris, descreveu o clipe como fantástico. A organização já havia aprovado outros trabalhos polêmicos de Nas X no passado, como na ocasião em que ele vendeu 666 pares de tênis intitulados “tênis de satã”, cada um contendo uma gota de sangue real.

O músico, obviamente, foi bastante criticado por zombar de Cristo. Lil Nas X respondeu que havia se matriculado em um curso de estudos bíblicos, na Liberty University, uma universidade cristã no estado americano da Virgínia. “Eu sei que alguns de vocês me odeiam agora, mas quero que saibam que estou literalmente prestes a ir para a faculdade para estudos bíblicos no outono. Nem tudo é troll! De qualquer forma, sou estudante de novo. Vamos!”, ele escreveu na rede social X.

A música estará no novo disco de inéditas do rapper, previsto para ser lançado neste mês, além de um documentário na HBO Max. Em menos de 13 horas no ar, o clipe já teve mais de 1,5 milhão de vezes.

