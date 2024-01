Lil Nas X causa polêmica ao representar Jesus e Moisés em clipe sensual

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O rapper americano Lil Nas X, de 24 anos, causou polêmica mais uma vez com seus videoclipes. Desta vez, o músico representou Jesus crucificado em trajes sensuais e também um jogo de basquete entre Jesus e o demônio. O vídeo tem espaço ainda para Moisés e para a Arca de Noé, tudo emoldurado por coreografias para lá de sensuais.

No início do clipe há ainda uma fila de pessoas entrando no céu, entre elas Barack Obama, Kanye West e Mariah Carey, recebidas por Lil Nas X, que está ao lado de Michael Jackson.

A música estará no novo disco de inéditas do rapper, previsto para ser lançado neste mês, além de um documentário na HBO Max. Em menos de 13 horas no ar, o clipe já teve mais de 1,5 milhão de vezes.

