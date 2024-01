“Heavy metal faz parte da vida das pessoas”, diz Bruce Dickinson

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, de 65 anos, esteve no Brasil no último mês para divulgar seu novo projeto solo, The Mandrake Project, com o lançamento de uma história em quadrinho e um novo álbum. O músico recebeu a reportagem de VEJA em um hotel de São Paulo para um bate-papo (assista ao vídeo abaixo) sobre o lançamento e revelou detalhes do trabalho solo, mas falou ainda da fama de polímata, da paixão dos fãs por heavy-metal e também sobre futebol.

O The Mandrake Project é uma história imaginada por Dickinson há mais de dez anos antes, mas que precisou ser engavetada após a descoberta de um câncer na garganta e na língua. O audacioso projeto finalizado na pandemia se desdobra em uma história em quadrinhos dividida em doze episódios e um disco solo homônimo, o primeiro do músico em quase vinte anos. A história trata de poder, abuso e luta por identidade, com pitadas de sexo, violência e ocultismo. O enredo fala sobre um certo Dr. Necropolis, suposto gênio que se envolve no projeto em questão, liderado pelo obscuro Professor Lazarus — e cujo objetivo é nada menos do que capturar a alma humana no momento da morte. “O resultado é um disco solo e uma graphic novel que podem ser consumidas separadamente, mas que contam histórias relacionadas”, disse.

https://www.youtube.com/watch?v=BhmVIPAQPpo

