Grammy 2024: Rita Lee e Astrud Gilberto são homenageadas postumamente

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

As cantoras brasileiras Rita Lee e Astrud Gilberto foram lembradas na cerimônia de premiação do Grammy de 2024 no momento reservado para homenagear os artistas que morreram em 2023. Rita Lee morreu em maio e Astrud Gilberto em junho.

Gilberto apareceu no telão no momento em que Steve Wonder se apresentava. Já Rita Lee surgiu na tela quando o pianista Jon Batiste estava tocando. Astrud foi a primeira cantora a ganhar o Grammy de música do ano, por sua versão de Garota de Ipanema, de 1965, com Stan Getz. Astrud já havia sido indicada em 1964 como cantora revelação, mas perdeu para os Beatles.

Já Rita Lee, recebeu o Grammy Latino de Lifetime Achievement Award em reconhecimento pelo conjunto da obra.