Forró anti-bolsonaro chega ao ranking mundial do Spotify

Um forró maroto, daqueles que grudam na cabeça e não saem mais, tomou conta da avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 30, durante a festa da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Os versos “Tá hora do Jair, Já ir embora / Arruma as suas malas / Dá no pé e vá simbora”, eram entoados pelos populares e tocados nas caixas de som dos ambulantes. “Ele te fez sofrer, ele te fez chorar / Arrume as malas dele / Bota ele pra vazar”, continua a letra.

O hit Ta na Hora do Jair, Já Ir Embora foi composto por Juliano Maderada e Tiago Doidão e graças à vitória de Lula se transformou, nesta segunda-feira, 31, na música mais tocada no Brasil no Spotify. Seu maior feito, porém, foi conquistar um lugar entre as mais ouvidas no ranking mundial da plataforma: a faixa é, agora, a 65º mais reproduzida no mundo, ganhando de Bigger Than The Whole Sky, de Taylor Swift, e Late Night Talking, de Harry Styles. No Brasil, a música teve nas últimas 24 horas 1.451.386 execuções no Spotify. No YouTube, ela acumula mais 3 milhões de plays. Além da canção, Juliano Maderada, um ex-professor de matemática de 48 anos, emplacou outras composições na parada. Tô com Saudade do Tempo de Lula entrou na 82º posição, e Lambadão do 13 na 157º posição da plataforma. Ele também é compositor de Oh Lula, Eu Vou Votar em Tu.

A lista de mais ouvidas no Spotify no Brasil, aliás, se revelou um ambiente político. Canções em homenagem a Lula e a Jair Bolsonaro são vistas ao longo do ranking. Para o petista, aparecem as canções Lula lá no Funk (O Pai Tá On), do DJ Fábio ACM, na 20º posição, Lulá Lá 2022, da Esquerda Festiva, na 26º posição, Traz de Volta o Lula e Manda Embora o Bolsonoro, de MC Lil e MC Koban, em 101º lugar, e Lula é a Tropa do 13, de DJ Fábio ACM, na 135º posição.

Já entre as músicas em homenagem a Bolsonaro estão Capitão do Povo, na 45º posição, e É o Mito, do DJ Reaça, na 112º posição. O DJ Reaça foi encontrado morto, aos 25 anos, em 2019 com indícios de suicídio. Na época, ele teria agredido uma mulher com quem mantinha um caso extraconjugal. DJ Reaça foi um dos únicos músicos mortos durante a pandemia que ganhou uma nota de pesar do presidente Bolsonaro, o qual ressaltou sua importância para a cultura.