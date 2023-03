Fim do Skank movimentou perguntas no Google; veja as respostas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No último domingo, 26, o Skank fez no Mineirão, em Belo Horizonte, o último show do grupo antes de se separarem definitivamente. O fim de uma das bandas de pop rock mais conhecidas do país provocou um aumento de buscas relacionadas ao grupo na internet. VEJA teve acesso a um levantamento exclusivo feito pelo Google Trends que mostrou o tamanho desse interesse.

No período de sete dias antes do último show, as buscas por Skank saltaram +270% no Brasil. Em Minas Gerais, estado natal da banda, as pesquisas aumentaram cinco vezes nesse período (+430%). Entre as perguntas feitas à ferramenta de busca, “por que o Skank vai parar?” foi a principal dúvida. Pesquisas por Samuel Rosa também subiram nesse período. A alta foi de 890% no Brasil (10 vezes maior) e 1.130% em Minas Gerais (12 vezes maior). Quem pesquisou pelo cantor nos últimos sete dias queria saber principalmente a idade dele, quem é a esposa e quem são seus filhos. Nos últimos 12 meses, Sutilmente foi a música mais buscada ao lado de Skank no YouTube.

As perguntas mais feitas e as respostas:

Por que o Skank vai parar? A banda está respondendo essa pergunta há pelo menos um ano. O grupo afirmou que a decisão visa proteger o legado do grupo e liberar seus integrantes para seguirem em carreira solo ou em outros projetos pessoais.

Quantos anos tem Samuel Rosa, do Skank? Nascido em 15 de julho de 1966, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele tem 56 anos.

Quantos anos tem o Skank? A banda foi formada em 1991, portanto completa 32 anos em 2023.

O que significa Skank? É um dos muitos tipos da maconha, porém com um nível de THC maior.

Skank é de qual cidade? Belo Horizonte, Minas Gerais.

As músicas do Skank mais buscadas no YouTube nos últimos 12 meses

1. Sutilmente

2. Acima do Sol

3. É Uma Partida De Futebol

4. Dois Rios

5. Ainda Gosto Dela

6. Resposta

7. Vamos Fugir

8. Tanto (I Want You)

9. Vou Deixar

10. Algo Parecido