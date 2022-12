“Existe uma indústria em torno dos Beatles”, diz biógrafo da banda

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O britânico Mark Lewisohn, um dos biógrafos mais respeitados dos Beatles, brincou dizendo que só neste ano, quando completou 64 anos, conseguiu entender um dos clássicos da banda, a música When I’m Sixty-Four (Quando Eu Tiver Sessenta e Quatro, na tradução livre), composta por Paul McCartney e lançada pelos Beatles em 1967. Apesar do tom de brincadeira sobre a música, Lewisohn fala sério quando o assunto contar os mínimos detalhes sobre o quarteto de Liverpool. Com mais de 40 anos dedicados em pesquisar a banda, Lewisohn lança no Brasil, nesta quinta-feira, 1, a primeira parte da monumental trilogia dos Beatles, da qual ele tem a pretensão que se torne a biografia definitiva do grupo.

Lançado no Reino Unido em outubro de 2013, a obra The Beatles: Todos Esses Anos. Parte 1: Tune in ganha agora uma edição brasileira pela editora Belas Letras: o calhamaço originalmente com 1.280 páginas será dividido no Brasil em dois livros de cerca de 600 páginas cada. Nesta primeira parte, ele vai até o dia 31 de dezembro de 1962, antes do estouro da beatlemania. O segundo livro, que deverá ter também mais de mil páginas, está sendo escrito há dez anos e ainda não ficou pronto, onde Lewisohn abordará o período da fama mundial. “São livros grandes, mas não escrevo trivialidades. É uma pesquisa profunda sem ser chata”, defendeu o autor em entrevista a VEJA por videoconferência.

Nesta primeira parte, Lewisohn destrincha a vida de personagens essenciais para a história dos Beatles e mergulha em épocas pouco conhecidas da banda — histórico que ajuda a entender melhor como o grupo chegou ao topo do mundo. Duas histórias de bastidores chamam a atenção: a morte precoce do baixista Stuart Sutcliffe, vítima de um AVC em 1962, aos 21 anos, quando já não fazia mais parte do grupo, e a saída do baterista Pete Best, que abriu a vaga para a entrada de Ringo, em agosto de 1962. A seguir os principais trechos da entrevista:

Os Beatles já foram temas de inúmeras biografias, filmes, reportagens. Parece que tudo o que poderia ser dito sobre eles, já foi feito. Qual foi o seu desafio em fazer essa nova biografia? Existe uma indústria em torno dos Beatles. É um assunto que não desaparece há mais de 60 anos. Provavelmente jamais desaparecerá, já que o interesse neles continua extremamente alto atualmente. Tenho aqui em casa cerca de 700 livros sobre os Beatles. Então, você pode pensar que não há necessidade de mais coisas. Quando eu comecei este projeto – e ainda mantenho essa opinião – é que não havia uma história realmente abrangente dos Beatles. Existem livros sobre os discos, sobre os filmes, sobre as roupas, sobre as guitarras, sobre o merchandising. Mas uma história abrangente nunca foi feita. É um trabalho enorme. Quando eu terminar, serão mais de 30 anos da minha vida dedicados apenas a este projeto.

Você escreveu mais de 1.000 páginas apenas neste primeiro livro da trilogia, que vai até o último dia de 1962. Os outros dois livros serão tão grandes quanto esse? A história dos Beatles nunca havia sido pesquisada adequadamente em sua totalidade. Sim, meus livros são grandes, mas não escrevi trivialidades mundanas. Escrevo o que espero ser uma história emocionante e bastante legível. Não sei como ficou a tradução em português, mas em inglês é um livro que você realmente quer virar cada página para saber o que aconteceu em seguida. Levo o leitor diretamente ao imediatismo do momento. Não é um livro chato. Ele é profundo. Não há outro assunto no planeta em que você possa cavar tão profundo e continuar encontrando coisas importantes quanto os Beatles.

Qual é a importância dos Beatles para a música pop? Para compreender isso, você precisa saber como era a música pop antes dos Beatles aparecerem. Eu faço isso neste livro. Se você subtrair os Beatles da música pop de 1962 até os dias de hoje, tudo seria diferente. Eles foram uma força revolucionária. Sim, existiam ídolos pop antes dos Beatles, mas era tudo old school, antiquado. Nada teve a popularidade de massa que os Beatles tiveram. Esse impacto causou duas coisas: outros jovens se sentiram incentivados a escrever e gravar suas próprias músicas. E as gravadoras, famintas por novos sucessos, moldaram as rádios para tocar mais música pop.

Qual foi a descoberta mais curiosa que você fez em sua pesquisa? Muitas coisas. Precisei de dez anos para escrever somente este primeiro volume. Para o segundo volume, que eu ainda estou escrevendo, já consumi outros nove anos. Boa parte do material que estão nos livros, já apareceram em outras publicações, mas não foram, necessariamente, entendidos corretamente ou encaixados com outros fatos. Então, eu pego isso, com isso e aquilo e junto tudo. É como um imenso quebra-cabeças.

Como explicar o interesse pelos Beatles mesmo após 50 anos do fim da banda? É difícil explicar a magia. São pessoas perfeitas, fazendo coisas perfeitas no momento perfeito, auxiliados por pessoas ao seu redor que tinha a motivação certa. E, em última análise, é sobre uma música brilhante. Pegue o exemplo recente da série documental The Beatles: Get Back, lançada ano passado. São quase oito horas dos Beatles sentados em uma sala. Não há ação. Mas é incrivelmente interessante porque os Beatles como pessoas são muito interessantes. Isso nos deixa absolutamente fascinados. Isso fez com que toda uma nova geração também se interessasse.

Há muita mitologia em torno da história dos Beatles. Qual foi a dificuldade em separar o que era história real do mito? O livro aborda os mitos sobre os Beatles também. Esta primeira parte vai até o final de 1962, quando a maioria das pessoas ainda não havia ouvido falar deles. Muitos podem dizer que estão interessados no período subsequente. Mas, para entendê-los e apreciá-los adequadamente, é preciso conhecer essa história também. Vou derrubar alguns mitos nos próximos dois livros. Um deles é que os Beatles surgiram do nada. Não. Eles se desenvolveram organicamente. Eles eram muito experientes quando veio o sucesso comercial e isso deu a eles uma resistência fenomenal e a capacidade de se manterem fiéis ao que queriam sem serem manipulados. Eles fizeram as coisas do jeito que queriam. Eles foram duros, xingaram muito, foram muito intransigentes. Mas eles eram, basicamente, pessoas legais que tratavam bem as outras pessoas.

Você fala com muita paixão dos Beatles. Como separou o lado fã do lado historiador? Apesar de eu ser apaixonado pelos Beatles, eu não estou escrevendo uma história para polir a reputação deles. Não estou dizendo: ‘olhem que batida fantástica’. Escrevo uma história honesta e não vou deixar nada de fora poque não é legal. Qualquer coisa que eu ache importante escrever, vou escrever.

Recentemente surgiram duas fotos inéditas dos Beatles no Cavern Club antes da fama. Você foi uma das pessoas que analisou a foto e soube precisar exatamente a data e a situação em que ela foi feita. Como faz essa pesquisa? Novos materiais sobre os Beatles surgem todos os dias. Aquelas duas fotografias são magníficas e eu consegui datá-las devido ao baixo que Paul está tocando. Eu sei quando ele comprou aquele instrumento porque há uma janela de um mês entre o baixo de Paul e a guitarra que George está tocando. Quer dizer, se você conhece a história dos instrumentos (e eu já vi até os recibos de onde elas foram compradas), você consegue apontar as datas. É como um Sherlock Holmes. Dá também para datar pelo corte de cabelo, pelas roupas, enfim…

O senhor aborda bastante a participação de Pete Best nos Beatles e a sua substituição por Ringo Starr. Concorda com a piada de que ele foi a pessoa mais azarada do mundo? Na verdade, não. Quão sortudo ele foi se pararmos para pensar que estamos falando dele ainda hoje, 60 anos depois? Ele ganhou a vida simplesmente por ter tido uma associação aos Beatles. Infeliz para Pete foi o momento de sua demissão. Os Beatles deveriam ter feito isso antes. Bandas substituem seus integrantes o tempo todo. Trocar um baixista ou um baterista em uma banda não é lá grande coisa, exceto, é claro, se a banda se tornar os Beatles. John, Paul e George descobriram que Pete não era o baterista que eles queriam. A principal razão para a sua demissão é a de que ele não era bom o suficiente. O fato é que a personalidade dele não se encaixava na banda. Essa foi uma grande surpresa para mim na pesquisa. Os três integrantes era muito carismáticos, engraçados e dinâmicos. Pete não. Ele era introspectivo. Não há nada de errado em ser tímido, metade do mundo é tímido. Mas em uma banda, quando você tem John, Paul e George a frente, não vai dar certo.

Uma pergunta para além deste livro: haveria alguma chance de os Beatles não terem se separado? Quando eles terminaram de gravar Abbey Road, eles já estavam pensando em fazer outro álbum. Obviamente que isso jamais aconteceu. A razão da separação dos Beatles foi puramente comercial. Não era sobre brigas ou problemas criativos. Eles ainda poderiam se unir e fazer álbuns como uma banda. O problema foi, realmente, os negócios. Essa é a principal razão da separação deles. Eles só não se reuniram nos anos seguintes porque os problemas comerciais demoraram muito para serem resolvidos. Isso responde a sua pergunta. Mas há algo incrível sobre os Beatles que é: eles nunca olharam para trás. Uma vez que terminaram, foi bom que continuassem separados. Como fã, eu sempre quis que eles voltassem, mas olhando em retrospecto, foi melhor assim. O motivo é que eles terminaram no auge. Jamais haverá uma crítica de um período em que eles não estiveram no topo, como algumas outras bandas que tiveram momentos ruins nos anos 1980 ou 1990. A separação deles calhou de não estragar o que eles já tinham sido. Isso é algo típico do John Lennon: quebre algo enquanto ainda está bom. Saia no auge. Termine assim. O término foi doloroso, mas do ponto de vista histórico, foi na hora certa.