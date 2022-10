A foto rara dos Beatles que mostra a banda com uma formação diferente

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 4 out 2022, 18h08 - Publicado em 4 out 2022, 18h05

Duas fotos inéditas dos Beatles no início da carreira foram encontradas e divulgadas recentemente pela Tracks, uma revendedora de objetos raros de música, com sede no Reino Unido. A banda aparece tocando no Cavern Club, em Liverpool, em 1961, palco de suas primeiras apresentações. Não é possível ver nas fotos, mas o baterista é Pete Best, que no ano seguinte seria substituído por Ringo Starr.

As imagens foram divulgadas para marcar o 60º aniversário do lançamento em outubro de 1962 de Love Me Do, o primeiro single da banda pelo selo Parlophone. Segundo Paul Wane, diretor administrativo da Tracks, em entrevista a CNN americana, as fotos foram feitas por um fã que acompanhava a banda no início dos anos 1960 e – algo raro para a época – era proprietário de uma câmera fotográfica.

Wane afirmou ainda que o fotógrafo ainda está vivo e mora nos subúrbios de Liverpool, mas não quis que seu nome fosse divulgado. “Ele seguia os Beatles em seus primeiros shows e conversava com eles”, afirmou Wane.

Não se sabe exatamente o contexto das fotos, mas elas devem ter sido feitas durante um dos shows que os Beatles faziam no horário do almoço ou no horário noturno em julho de 1961. Nessa ocasião, a banda já tinha voltado de uma temporada em Hamburgo, na Alemanha.

Chama a atenção ainda as roupas que os Beatles estão usando. Em Hamburgo, eles vestiam jaquetas de couro que davam um ar rebelde, mas no Cavern, eles parecem bastante à vontade. Quando a beatlemania veio, o grupo passou a usar os famosos terninhos. Outra razão para a roupa confortável é o calor que no Cavern era insuportável e praticamente impossível usar lá dentro as jaquetas de couro. Logo depois dessa fotografia, Brian Epstein, viu os Beatles no Cavern e se ofereceu para ser o empresário do grupo. O resto é história.

