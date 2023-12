Eric Clapton anuncia shows no Brasil em turnê de 60 anos de carreira

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Eric Clapton, de 78 anos, anunciou nesta segunda-feira, 4, que voltará ao Brasil para fazer uma turnê comemorativa dos 60 anos de carreira. A turnê, que começa em 9 de maio, em Newcastle, na Inglaterra, chegará em Curitiba, no dia 24 de setembro, Ligga Arena; no Rio de Janeiro, dia 26 de setembro, na Jeunesse Arena, e em São Paulo, no dia 29 de setembro, no Allianz Parque. As apresentações também contarão com o show de abertura do cantor e guitarrista vencedor do Grammy Gary Clark Jr.

O retorno do músico ao país ocorre após treze anos. Na ocasião, Gary Clark Jr. também fez o show de abertura, em apresentações em São Paulo e Porto Alegre. Anteriormente, o artista já havia estado no Brasil em 1990 e em 2001.

INGRESSOS

Os ingressos estarão em pré-venda exclusiva para clientes com cartão Santander a partir de 11 de dezembro, com possibilidade de parcelamento em até 6x sem juros. Já para o público em geral, as vendas iniciam dia 13 de dezembro, ambos em livepass.com.br.

Durante a pandemia, Eric Clapton reclamou da vacina e se posicionou contra o lockdown. Ele chegou a reclamar que a vacina AstraZeneca, que ele tomou, causou efeitos desastrosos em seu corpo. Sobre o lockdown, Clapton afirmou que estava apenas tentando “salvar a música ao vivo” e chegou a compor uma canção contra o confinamento.

Confira o serviço completo abaixo:

Curitiba, Brasil

Data: Terça-feira, 24 de setembro de 2024

Local: Ligga Arena (Arena da Baixada)

Abertura dos portões: 17h

Início dos shows: 19h20

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Vendas em: https://www.livepass.com.br

Pré-venda:

Pré-venda para clientes Santander começa: Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, às 10h

Pré-venda para clientes Santander termina: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 09h59

Venda Geral: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 10h

Preços:

Pista Premium – R$950,00 / Pista Premium meia-entrada – R$475,00

Cadeira Inferior – R$850,00 / Cadeira Inferior meia entrada – R$425,00

Cadeira Superior – R$450,00 / Cadeira Superior meia-entrada – R$225,00

VIP (Cadeira Lateral) – R$1.200,00 / VIP (Cadeira Lateral) meia-entrada – R$600,00

Sports Bar (Cadeira Central) – R$1.200,00 / Sports Bar (Cadeira Central) meia-entrada – R$600,00

Camarote – R$1.200,00

(*) Sujeito à disponibilidade. Parcelamento em até 6x sem juros para clientes Santander e em 3x sem juros para demais clientes.

Rio de Janeiro, Brasil

Data: Quinta-feira, 26 de setembro de 2024

Local: Jeunesse Arena

Abertura dos portões: 17h

Início dos shows: 19h20

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Vendas em: https://www.livepass.com.br

Continua após a publicidade

Pré-venda:

Pré-venda para clientes Santander começa: Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, às 10h

Pré-venda para clientes Santander termina: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 09h59

Venda Geral: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 10h

Preços:

Pista Premium – R$1.250,00 / Pista Premium meia-entrada – R$625,00

Pista – R$560,00 / Pista meia-entrada – R$280,00

Cadeira N1 Lateral – R$760,00/ Cadeira N1 Lateral meia entrada – R$380,00

Cadeira N1 Central – R$680,00 / Cadeira N1 Central meia entrada – R$340,00

Cadeira Superior – R$460,00 / Cadeira Superior meia-entrada – R$230,00

Camarote Central – R$1.300,00 / Camarote Central meia-entrada – R$650,00

Camarote Lateral – R$1.500,00 / Camarote Lateral meia-entrada – R$750,00

(*) Sujeito à disponibilidade. Parcelamento em até 6x sem juros para clientes Santander e em 3x sem juros para demais clientes.

São Paulo, Brasil

Data: Domingo, 29 de setembro de 2024

Local: Allianz Parque

Abertura dos portões: 15h

Início dos shows: 18h20

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Vendas em: https://www.livepass.com.br

Pré-venda:

Pré-venda para clientes Santander começa: Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, às 10h

Pré-venda para clientes Santander termina: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 09h59

Venda Geral: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 10h

Preços:

Pista Premium – R.200,00 / Pista Premium meia-entrada – R0,00

Pista – R0,00 / Pista meia-entrada – R0,00

Cadeira N1 Lateral (Gold) – R0,00 / Cadeira N1 Lateral (Gold) meia entrada – R5,00

Cadeira N1 Central (Silver) – R0,00 / Cadeira N1 Central (Silver) meia entrada – R5,00

Cadeira Superior – R0,00 / Cadeira Superior meia-entrada – R5,00

Continua após a publicidade

(*) Sujeito à disponibilidade. Parcelamento em até 6x sem juros para clientes Santander e em 3x sem juros para demais clientes.