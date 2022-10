Erasmo Carlos posta foto no hospital e diz que terá alta em breve

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Internado desde o dia 17 de outubro no hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, o cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, tranquilizou os fãs nesta segunda-feira, 31, ao postar uma foto na janela do hospital. O músico, diagnosticado com síndrome edemigênica, afirmou que deverá ter alta até quarta-feira.

Na legenda da imagem, Erasmo parafraseou a letra de sua composição A Janela: “‘Da janela o horizonte / A liberdade de uma estrada eu posso ver / O meu pensamento voa livre em sonhos /Pra longe de onde estou'”, escreveu. Na sequência, ele mandou um recado aos fãs: “Estou muito vivo e, se tudo der certo, saindo do hospital até quarta. Foto tirada por Fernanda HOJE no Hospital Barra D’Or. Esse ano eu não morro… parafraseando Belchior”, completou.

Segundo o último boletim médico divulgado sobre o artista, ele estava sendo submetido a exames complementares e ajustes terapêuticos e o seu quadro era estável. A síndrome edemigênica causa edema generalizado, mas é tratável.

Devido ao problema de saúde, o músico precisou cancelar as apresentações que faria nos Estados Unidos . No último domingo, 23, a esposa do cantor, Fernanda Passos, de 32 anos, publicou um relato emocionante nas redes sociais sobre o cantor. “Estou onde você quiser que eu esteja, inclusive dentro de você. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim”, escreveu.

Em 2021, o músico ficou internado por oito dias após contrair Covid-19. Na época, ele já havia tomado as duas doses do imunizante e a hospitalização foi apenas como precaução. Em entrevista a VEJA, em junho de 2021, ele falou sobre um tumor que descobriu no fígado alguns anos atrás e não contou para ninguém. “Descobri em um estágio inicial e fiz um tratamento novo que não é simplesmente cortar a barriga e tirar o tumor. Se chama ablação. O médico usa uma agulha elétrica e queima o tumor sem fazer nenhum corte. Eu fiz duas sessões. Vou receber o resultado final nos próximos dias, mas são bastante promissores”, disse. Ainda sobre sua saúde, ele lembrou que tem um marcapasso no coração.