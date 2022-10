O emocionante relato da esposa de Erasmo Carlos após internação do cantor

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 24 out 2022, 18h20 - Publicado em 24 out 2022, 18h14

Internado no hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, o cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, ganhou uma emocionante declaração de amor da esposa, Fernanda Passos, de 32 anos. Devido à internação, o músico cancelou dois shows que faria nos Estados Unidos. Segundo o jornal O Globo, seu estado de saúde é delicado. A assessoria do artista, no entanto, garante que não é grave e ele está internado apenas para readequação dos medicamentos de uso contínuo.

Casada com Erasmo Carlos desde 2019, Fernanda escreveu que a ausência do músico é como se faltasse um pedaço dela. “A vida foi tomando rumos diferentes dos que planejamos, mas imagino que tenham sido os rumos certos. Foi indo, indo, indo e ficamos um pelo outro. Não há outro colo que me console a não ser o seu. Trate de saber o seu lugar. Estou onde você quiser que eu esteja, inclusive dentro de você. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim”, escreveu Fernanda.

Em 2021, o músico ficou internado por oito dias após contrair Covid-19. Na época, ele já havia tomado as duas doses do imunizante e a hospitalização foi apenas como precaução. Em entrevista a VEJA, em junho de 2021, ele falou sobre um tumor que descobriu no fígado alguns anos atrás e não contou para ninguém. “Descobri em um estágio inicial e fiz um tratamento novo que não é simplesmente cortar a barriga e tirar o tumor. Se chama ablação. O médico usa uma agulha elétrica e queima o tumor sem fazer nenhum corte. Eu fiz duas sessões. Vou receber o resultado final nos próximos dias, mas são bastante promissores”, disse. Ainda sobre sua saúde, ele lembrou que tem um marcapasso no coração.

