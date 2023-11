Entenda a crise na família de Zezé Di Camargo que acabou em ruptura

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A torta de climão está servida na mesa de jantar de Zezé Di Camargo. Nas últimas semanas, a família do cantor tem protagonizado uma briga, que culminou em uma quebra entre Zezé com o filho Igor Camargo. Na noite de terça-feira, 7, ele postou um vídeo em suas redes sociais anunciando não ser mais responsável pelas finanças do pai — função que vinha ocupando há mais de cinco anos. “Houve uma ruptura profissional, não motivada pelo o que a mídia acusa, e garanto que todos os compromissos com nossos parceiros serão preservados em uma transição gradual e, provavelmente, a ruptura é temporária”, disse Igor.

A crise dos Camargo envolve um suposto perfil falso no Instagram, que teria sido criado pela mulher do sertanejo, a influenciadora fitness Graciele Lacerda, para falar bem de si mesma e mal de parentes — como a ex-esposa de Zezé, Zilu, a filha Wanessa Camargo e a nora Amabylle Eiroa, mulher de Igor. No último dia 28, Amabylle Eiroa publicou um texto em seu perfil acusando Graciele de tal feito para “semear o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações”. Na postagem, são compartilhadas capturas de tela que comprovariam que tal conta está vinculada ao e-mail pessoal de Graciele. “Você assumiu o risco, executando ações por trás do fake @prisciladantas568 aqui na internet, e após ser descoberta gerou caos dentro da família, causando apontamento em inocentes que nunca lhe fizeram nenhum mal, apenas descobriram que você fazia o mal!”, escreveu Amabylle. Confira a postagem completa:

No dia 20, Amabylle havia feito outra postagem na rede social, uma carta aberta tratando sobre o assunto. “Tentei resolver a questão internamente; entretanto, a pessoa envolvida, mais uma vez, recorreu à manipulação e persuadiu terceiros a crerem que o perfil falso não lhe pertencia, mas sim, deixando subentendido que o perfil poderia ser meu”, afirmou a arquiteta.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, publicada em 30 de outubro, Zezé se explicou, após ter sugerido que o perfil em questão pertencia à mulher. “90% dos artistas têm um perfil fake pra se defender de algumas coisas, quando você não quer que seu nome apareça. A gente é muito sacaneado, muito falado, falam mentira da gente, tudo. Aí você vai lá uma hora e se defende de alguma coisa”, disse o cantor. “Na verdade, eu não confirmei nada. Só confirmei que ela tinha um fake, como todo mundo tem”, completou. Zezé assume ter recomendado para que Graciele, assim como ele, criasse um perfil para se defender quando fosse preciso.

Já Graciele tem evitado se pronunciar. Em depoimento ao programa Fofocalizando, do SBT, a influenciadora disse que ficou triste com provas que ela chama de falsas sendo divulgadas, e que contribuiria com a Justiça. “Vou conversar com meus advogados para saber o que podemos falar”, disse na ocasião. “Eu estou quieta, respirando fundo, porque, se eu for agir pela emoção, eu vou botar tudo a perder. Tem muita coisa grave aí diante disso tudo. A gente não queria que fosse a público, nós temos pavor de polêmica, de falar coisa de família em rede social”, acrescentou Graciele. Em suas redes sociais, tem se manifestado por meio de indiretas. Imaginem o Natal dessa família.