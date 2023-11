Em São Paulo, Taylor Swift promete que voltará sempre ao Brasil

Após a passagem um tanto conturbada de Taylor Swift pelo Rio de Janeiro, os fãs da cantora ironizaram nas redes sociais que ela nunca mais voltaria ao Brasil. Ela parece discordar — ao menos com a experiência mais tranquila que teve São Paulo nesta sexta-feira, 24. No primeiro dos três shows que realiza na cidade, Taylor disse que gostaria de voltar ao país “por muitos e muitos anos”, e até soltou um “eu te amo” em resposta ao coro dos fãs que ecoava pelo Allianz Parque. A cantora quebrou o recorde de público recebido em uma noite pelo estádio: mais de 50.000 pessoas estavam presentes, segundo a Time For Fun (T4F). As outras duas apresentações acontecem no fim de semana, nos dias 25 e 26 — encerrando o braço latino da turnê The Eras Tour, que deve se tornar a primeira a registrar arrecadação bilionária.

Taylor eu te amo, Taylor eu te amo! #SaoPauloTSTheErasTourpic.twitter.com/d0TLMh0aVX — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 24, 2023

Em contraste ao calor extremo enfrentado pelos cariocas, o show de São Paulo foi marcado por temperaturas amenas, com tempo nublado e garoa instável. Às 19h30, quando Taylor subiu ao palco, os termômetros da cidade registravam 18ºC. Foram mais de três horas de apresentação, desfilando pela estrutura monumental que atravessa praticamente o gramado inteiro do estádio. Ao longo de toda a noite, a atmosfera do evento foi de calmaria. Nas redes sociais, os fãs relataram ter ótima visão do espetáculo, independente do setor em que estivessem localizados, e uma experiência confortável, em geral.

Depois da morte de Ana Benevides, fã de 23 anos que passou mal durante o primeiro show de Taylor no Rio, a Time For Fun (T4F), empresa realizadora do evento, foi pressionada pelos fãs via redes sociais para aplicar medidas que melhorassem a situação do público. No Allianz, foram instalados pontos de distribuição gratuita de água e bebedouros. A Polícia Militar, conforme havia divulgado, de fato reforçou a segurança no entorno do estádio, diante dos relatos de supostos arrastões na saída dos shows de Taylor no Rio, e também das apresentações do grupo RBD no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Continua após a publicidade

Alguns fãs ainda esperavam que Taylor fizesse algum pronunciamento sobre a morte de Ana durante o show, mas a cantora manteve o silêncio. Em nota publicada em seu Instagram no dia 18, disse que não falaria sobre o ocorrido no palco, pois se sentia “sobrecarregada pelo luto”. No dia 19, ainda no Rio, ela cantou a música Bigger Than The Whole Sky, cuja letra fala sobre a perda de alguém querido — entendida pelos fãs como uma discreta homenagem à Ana.

O show de Taylor é dividido em dez atos, que transportaram o público a uma viagem teatral por todas as “eras” de sua carreira, com direito a trocas de figurino e cenário. A loirinha, como é carinhosamente chamada pelos fãs, emendou 44 sucessos, alternando números musicais e muita coreografia com momentos mais intimistas, em que toca violão e piano, interagindo com o público. Ela elogiou a plateia dedicada, que gritava até mesmo as letras de músicas menos populares, como Marjorie. Em um dos momentos mais aguardados, Taylor tomou a extremidade do palco para cantar duas músicas surpresas, que variam de show para show. As escolhidas da noite foram Now That We Don’t Talk, faixa extra da regravação 1989 (Taylor’s Version), lançada no final de outubro, e Innocent, canção de seu terceiro álbum, Speak Now.

Continua após a publicidade

A magnitude do show sintetiza o ritmo frenético de composição da americana: de 2019 para cá, Taylor lançou quatro álbuns inéditos que acabaram sem turnê em função da pandemia. Para abarcar os filhotes do lockdown, idealizou a The Eras, colocando no pacote não apenas os álbuns que nunca haviam sido tocados ao vivo, mas também seus trabalhos anteriores. Da cadeira à pista, diversos “swifties”, como são chamados os fãs da cantora, foram vestidos de maneira temática, com roupas que reproduzem a estética de cada álbum. Nos braços, diversas pulseirinhas com referências à Taylor aguardavam para serem trocadas com outros fãs — um rito inspirado na letra de You’re On Your Own, Kid.

As apresentações na capital paulista serão as últimas antes de uma pausa de cerca de três meses no itinerário da The Eras Tour. Em fevereiro, Taylor retoma a turnê com uma perna asiática, passando em seguida por Europa, Oceania e Canadá até dezembro de 2024. Ao final, ela terá se apresentado mais de 150 vezes ao redor do globo.

Continua após a publicidade