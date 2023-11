Polícia do Rio vai investigar T4F após morte de fã em show de Taylor Swift

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A Delegacia do Consumidor (Decon), abriu inquérito para investigar a conduta da Time For Fun (T4F) empresa que organizou os shows da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. A polícia vai investigar se houve responsabilidade da empresa pela morte da estudante Ana Clara Benevides, que passou mal dentro do estádio e morreu logo em seguida. Naquele dia, fazia um forte calor no Rio de Janeiro, mas as pessoas foram proibidas de entrar com garrafas de água, as entradas de ar do estádio estavam tampadas e uma placa de metal usada para proteger o chão do gramado queimou a pele de algumas fãs. Dentro do estádio, as garrafas de água estavam sendo vendidas por 8 reais.

Em entrevista ao jornal SBT Rio, o delegado Luiz Henrique Marques confirmou a abertura de inquérito. No dia da apresentação, o Rio de Janeiro registrou uma sensação térmica de 60 graus e cerca de 1.000 fãs chegaram a passar mal. “Após tomar conhecimento de relatos do público presente no evento, a Delegacia do Consumidor (Decon) instaurou inquérito para apurar o crime de perigo para a vida ou saúde. Os organizadores do evento serão chamados para prestar depoimento e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos”, dizia uma nota enviada ao jornal O Estado de S.Paulo.

Um laudo preliminar feito no corpo da estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu na sexta-feira 17, durante o show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, apontou pequenas hemorragias pulmonares. A morte foi registrada como suspeita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O laudo final ainda aguarda resultados de exames toxicológicos e histopatológicos que definirão exatamente a causa da morte. Hemorragias pulmonares podem ser causadas por diversos fatores, entre eles calor, desidratação e insolação, porém, segundo a polícia, ainda não é possível afirmar exatamente a causa da hemorragia em Ana Clara. O prazo para a conclusão é de 30 dias.

Os pais da garota afirmaram que não foram procurados pelos organizadores nem pela produção da Taylor Swift e que o dinheiro para trasladar o corpo para a cidade de Sonora, no Mato Grosso Sul, onde ela vivia, foi arrecadado por meio de uma vaquinha feita entre os fãs.

