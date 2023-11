O plano da Polícia Militar para os shows de Taylor Swift em São Paulo

A passagem de Taylor Swift pelo Brasil com sua turnê The Eras tem causado barulho — e não é pouco. No Rio de Janeiro, fãs da cantora relataram insegurança nas áreas em torno do Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, com a ocorrência de supostos arrastões. Reclamação semelhante foi feita por pessoas que saíram do show do grupo mexicano RBD no Estádio do Morumbi, em São Paulo, em 12 de novembro. Dado o contexto, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a VEJA que haverá reforço do policiamento na região em torno do estádio Allianz Parque, na zona oeste da capital paulista, para os shows de Taylor, que acontecem entre os dias 24 e 26 de novembro. “O objetivo é promover o policiamento preventivo nos dias do show para aumentar a percepção de segurança do público e inibir criminosos. As ações desencadeadas para garantir a segurança seguem o protocolo da Polícia Militar para eventos de grande porte”, afirma a nota enviada pelo órgão.

De acordo com o planejamento, a Polícia Militar deve reforçar a segurança na região correspondente ao 4º Batalhão, sendo deslocadas para a área equipes de Força Tática de outros três batalhões: 16º, 23º e 49º. Policiais da Companhia de Ações Especiais (CAEP) também estarão no local prestando apoio ao policiamento territorial, enquanto o 2º Batalhão de Polícia de Choque poderá atuar caso necessário.

Para além do reforço de segurança em torno do estádio, haverá atenção no trecho de deslocamento entre o Terminal Barra Funda (a estação de metrô e ônibus mais próxima do Allianz) e o local do evento, com viaturas estacionadas em pontos estratégicos ao longo do trajeto — como na avenida Francisco Matarazzo e no viaduto da Avenida Antártica. O 1º Batalhão de Trânsito também prestará apoio. A Deatur (Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista) também irá atuar durante os dias do show, atendendo em uma estrutura física no estádio para o registro de ocorrências. O órgão alerta para que os fãs tenham cuidado com golpes durante a compra de ingressos de terceiros. As equipes da Deatur de plantão durante o evento contarão com pelo menos um policial fluente em línguas estrangeiras, além de policiais femininas, para o atendimento de eventuais ocorrências envolvendo violência contra a mulher.



