Em novo livro, Rita Lee conta que pensou em eutanásia após saber do câncer

A cantora Rita Lee, que morreu na segunda-feira, 8, em decorrência de um câncer de pulmão, contou no livro Rita Lee: Outra Biografia, lançado postumamente nesta segunda-feira, 22, que pensou em eutanásia após o diagnóstico de câncer, em 2021.

“Disse a ele [médico] que minha vida tinha sido maravilhosa e, que por mim tomava o ‘chazinho da meia-noite’ para ir desta para melhor. Que me deixassem fazer uma passagem digna, sem dor, rápida e consciente; queria estar atenta para logo recomeçar meu caminho em outra dimensão. Sou totalmente favorável à eutanásia. Morrer com dignidade é preciso”, escreveu a cantora no livro.

A obra chega às livrarias no dia de Santa Rita de Cássia e foi escrita pela cantora para relatar os bastidores do seu tratamento contra o câncer. O livro é curto, com apenas 192 páginas, com capítulos igualmente curtos que contam de maneira bastante espirituosa todos os passos que ela enfrentou desde então.

Rita escreveu que não queria fazer radioterapia nem quimioterapia por temer os efeitos colaterais. Ela não queria passar pelo mesmo sofrimento que sua mãe havia passado anos antes. A cantora, no entanto, foi convencida do contrário pelos médicos após eles explicarem os avanços no tratamento e também após ter recebido apoio do marido, Roberto de Carvalho, e dos três filhos Beto, João e Antônio. “O amor dos boys Carvalho/Lee me fez optar por aceitar fazer o tratamento, porque, se fosse por mim, adeus mundo cruel na boa”, escreveu Rita.

Ao todo, Rita Lee lançou nove livros: três biográficos, cinco infantis e uma coletânea de contos. De acordo com um levantamento da empresa BookInfo, a primeira biografia de Rita Lee, lançada em 2016, voltou à lista dos mais vendidos entre os dias 8 e 14 de maio. Na lista de mais vendidos da VEJA, ele lidera a aba de não ficção. Na outra ponta do “top 10”, a autora amarra o catálogo com favoRita, compilado de imagens, documentos e relatos seus lançados em edição de luxo comemorativa a seus 70 anos, completados na véspera de fim de ano de 2017. A coletânea Dropz não chegou ao top 20 de ficção, mas também teve aumento de vendas. O site Amazon, que domina o setor de livros no país, anunciou Uma Autobiografia como a segunda obra mais vendida da categoria “histórias reais” esta semana, atrás apenas de Rita Lee: Outra Biografia, que já estreou na primeira posição.