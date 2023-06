Em novo álbum, Bob Dylan reinventa canções do início da carreira

Quando um prêmio Nobel de literatura lança algo novo, os leitores do mundo todo prestam atenção. Quando esse escritor é Bob Dylan, os ouvidos também se aguçam. Nesta sexta-feira, 2, o bardo americano lançou Shadow Kingdom, um registro da apresentação que ele fez em julho de 2021, durante a pandemia, na plataforma de streeming Veeps, e que ficou no ar por apenas algumas semanas. Na ocasião, os fãs lamentaram não poderem ouvir novamente.

O trabalho, que chega aos serviços de streaming de áudio, também será lançado em CD e LP duplo, e mostra que Bob Dylan, aos 82 anos, continua com sua pena, violão e gaita mais afiados do que nunca. Os vocais de Dylan, aliás, estão soando muito melhor do que décadas atrás. Nas redes sociais, os fãs creditam a melhoria da voz ao fato de ele ter abandonado o cigarro.

No repertório, formado principalmente pelas canções mais desconhecidas do início de sua carreira (por isso, não espere por óbvios, como Blowin’ In The Wind e The Times They Are A-Changin’), há uma pérola: o blues Watching The River Flow, lançada em 1971 como single único e que nunca mais foi regravado por Dylan.

O álbum traz ainda canções que Dylan não tocava desde meados dos anos 2000, como Tombstone Blues e To Be Alone With You, reinventadas da maneira como se ele sabe fazer. A primeira é tocada mais lentamente, bem diferente do ritmo acelerado do passado, com os versos de Dylan soando quase de maneira irônica. Uma das características do músico, aliás, sempre foi apresentar suas canções ao vivo de maneiras completamente diferentes daquelas que ele as gravou. O resultado agora soa como a versão definitiva daquelas gravações lançadas no início de sua carreira, lá nos anos 60. Um belo presente para os fãs.