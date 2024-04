Dickey Betts, um dos fundadores do Allman Brothers Band, morre aos 80 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O guitarrista e compositor Dickey Betts, um dos fundadores do Allman Brothers Band, morreu aos 80 anos nesta quinta-feira, 18, segundo uma reportagem do jornal The New York Times. Betts sofria de câncer e uma doença pulmonar crônica.

Nascido Forrest Richard Betts em West Palm Beach, Flórida, em 12 de dezembro de 1943, o músico, que não fazia parte dos irmãos que dão nome à banda, foi um dos principais compositores do grupo. Ele compôs e cantou um dos maiores sucessos da banda Ramblin’ Man.

O grupo foi formado em 1969 e ajudou a criar o southern rock, estilo musical identificado com o sul dos Estados Unidos. No auge da banda, Dickey promovia verdadeiros duelos de guitarra com Duane Allman, que morreu em um acidente em 1971, em apresentações históricas.

Nos anos seguintes, ao lado de Gregg Allman, Dickey se tornou uma das forças motrizes do grupo, fundamental para definir o que hoje se entende por southern rock, junto com bandas como Lynyrd Skynyrd.

