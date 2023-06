Compositor brasileiro ameaça processar Taylor Swift por plágio em ‘Karma’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O compositor Adriano Cintra foi parte da banda de rock alternativo Cansei de Ser Sexy, ou CSS, de 2005 a 2011, quando a deixou por conflitos com as demais participantes. Agora, ele retoma o repertório produzido na época, mas não para voltar a apresentá-lo: ouvindo Karma, faixa do álbum Midnights, de Taylor Swift, o músico notou semelhanças com Music Is My Hot Hot Sex, lançada em 2005, e considera processar a americana por plágio.

Segundo apuração da Folha de S. Paulo, Cintra teria recebido mensagens sobre a semelhança entre as canções desde o lançamento de Swift, mas teria tido “preguiça” de ir atrás do caso. Meses depois, Karma se tornou o novo single da cantora, ganhou um clipe extravagante e remix com a rapper Ice Spice, enquanto as comparações teriam continuado. No último domingo, 18, o compositor buscou aconselhamento do advogado Caio Mariano, dedicado à propriedade intelectual, que convocou dois maestros para laudo pericial dos trabalhos — a depender do veredito, ele deve processá-la.

As faixas são marcadas pela repetição das palavras “karma” e “music” e, segundo ele, têm notas e melodia “muito parecidas”. Music Is My Hot Hot Sex foi composta ao lado de Lovefoxxx, nome artístico da vocalista e artista plástica Luísa Matsushita, com quem Cintra não mantém contato desde que saiu da banda e afirmou não aguentar mais “aquelas meninas.” A intenção dele, por hora, é que o processo legal seja feito sem a participação de Matsushita, que “pode procurar também”.

A banda CSS é um dos projetos nacionais deste século a atingir maior projeção internacional, tendo realizado múltiplos shows no exterior, inclusive no festival Coachella, o mais importante dos Estados Unidos. Já Taylor Swift tem cinco datas marcadas para shows no Brasil em novembro, duas no Rio de Janeiro e três em São Paulo.