Como surgiu ‘Então é Natal’, hit de Simone que ninguém suporta mais ouvir

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Todo dezembro é a mesma coisa: às vésperas do Natal, a indefectível Então é Natal, de Simone, começa a tocar nas rádios, nas lojas de departamento, na TV, enfim, em todos os lugares. O disco, intitulado 25 de Dezembro, foi lançado em 1995 e conta com 11 canções natalinas, todas interpretadas pela cantora. A escolha do tema tem uma razão prosaica: Simone nasceu no dia do Natal, em 1949. Com cerca de 1,2 milhão de cópias vendidas, o trabalho foi o primeiro disco lançado no Brasil totalmente dedicado ao Natal e conta com 11 faixas, como clássicos como Bate o Sino e Noite Feliz. Mas foi Então é Natal, cuja versão em português feita por Cláudio Rabello, que sobreviveu ao escrutínio do tempo e continua (para o desespero de muitos) entre nós até hoje.

A canção, no entanto, faz parte daquele famoso dilema Tostines: “vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?”. Liricamente, ela é razoavelmente boa – e nem tinha como não ser – afinal, foi escrita por John Lennon e Yoko Ono, em 1971. Mas a versão em português é de gosto duvidoso e a aversão só aumenta pelo fato de ela tocar demais. Até Luan Santana já a gravou.

Na época do lançamento, o disco se tornou um sucesso de vendas, com mais de 1 milhão de cópias vendidas. Agora, em tempos de redes sociais e streaming, a música mantém em alta, com cerca de 5 milhões de execuções no Spotify. No perfil oficial da cantora no YouTube, ele tem 1 milhão de execuções, porém há várias versões da música na plataforma, com reproduções que também superam 5 milhões. O sucesso rendeu também inúmeros memes. Todos, é claro, associados ao Natal.

Muito comum nos Estados Unidos, discos e filmes natalinos pipocam nessa época do ano, sempre com novos lançamentos e a reciclagem de velhos sucessos, como hits de Mariah Carey, Michael Bublé e George Michael. A canção de John Lennon, é claro, também está entre elas. Intitulada Happy Christmas (War is Over), ela foi escrita originalmente como uma canção de protesto contra a guerra do Vietnã.

A boa notícia é que com os serviços de streaming e a possibilidade de escolha da trilha sonora, ficou mais fácil fugir da música. Ninguém é obrigado a ligar o rádio na noite de Natal e muitos nem tem mais tocador de CD para colocar o álbum que a tia Maria tira da estante todo feriado. Basta escolher uma playlist que você goste mais.

