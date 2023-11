‘O Melhor. Natal. de Todos!’: os trunfos do novo sucesso da Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Já faz algum tempo que a Netflix mantém a tradição de lançar uma safra de produções natalinas todo fim de ano, aproveitando o apreço do público por narrativas festivas e emocionantes características dessa época. Alguns filmes acabaram fazendo sucesso notável na plataforma, e foram transformados em franquias de alta repercussão, como O Príncipe do Natal e A Princesa e a Plebeia. Agora, faltando menos de 30 dias para o Natal, a Netflix já contabiliza seu primeiro triunfo do ano nessa seara: O Melhor. Natal. de Todos!. Lançado em 16 de novembro, o longa-metragem escalou o ranking de produções mais assistidas em língua inglesa da plataforma globalmente, conquistando o segundo lugar da lista com 22,3 milhões de horas assistidas em sua primeira semana disponível — o que representa uma média de 16,3 milhões de visualizações. No Brasil, o filme ocupou a terceira posição do ranking de mais assistidos.

Em O Melhor. Natal. de Todos!, as famílias de Jackie (Brandy Norwood) e Charlotte (Heather Graham), amigas desde a época da faculdade, acabam reunidas para o Natal por uma artimanha do destino. Jackie tem o costume de exibir sua vida aparentemente perfeita em um jornalzinho, todo fim de ano. Charlotte, por sua vez, se sente um fracasso diante das conquistas da amiga — e vai fazer de tudo para provar que a irretocável realidade de Jackie não é lá o que a outra propagandeia publicamente. Como é de praxe nas produções do gênero, o espírito natalino vai acabar intervindo na guerra entre as duas, para que resolvam seus conflitos a tempo de aproveitar a festividade em união.

