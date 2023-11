De Roberto Carlos a Mariah Carey: os astros que descongelaram para o Natal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Falta exatamente um mês para o Natal e chegou aquele período do ano em que as famigeradas canções natalinas voltam a tocar. Neste ano, a cantora Mariah Carey, cuja canção All I Want For Christmas sempre entra nas mais ouvidas do mês, entrou na brincadeira e divulgou um vídeo dela descongelando. O mesmo aconteceu com Roberto Carlos, o músico, famoso por seu especial de fim de ano da Globo, divulgou uma canção inédita Eu Ofereço Flores. Relembramos a seguir outros artistas que sempre voltam às paradas neste período do ano:

Roberto Carlos

Não há nada mais natalino do que o especial de fim de ano de Roberto Carlos. Basta o programa ser exibido na TV para saber que as festividades estão chegando. Ele lançou nesta semana a inédita Eu Ofereço Flores, que será transmitida, claro, no especial de fim de ano da Globo, no dia 22 de dezembro. Nesta edição, Roberto Carlos dividirá palco com Fábio Jr., Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho e Jão.

Mariah Carey

Mariah Carey entrou na brincadeira e divulgou neste ano um vídeo em que ela se descongela para o Natal. A tradição de ouvir a cantora no Natal começou em 1994 quando ela lançou All I Want For Christmas. Desde então, todos os anos, a música da cantora aparece nas paradas musicais nesta época do ano.

Cher

No primeiro álbum da artista em cinco anos, Cher retorna com o álbum natalino Christmas, com treze canções, sendo vários clássicos para além de quatro faixas originais. O projeto conta ainda com participações especiais de grandes estrelas do cenário musical pop, como Darlene Love, Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper e Tyga.

Continua após a publicidade

Alanis Morissette

A canadense Alanis Morissette também entrou na onda dos álbuns natalinos e lançou o EP Last Christmas, com quatro faixas, incluindo aí Happy Xmas (War is Over), de John Lennon, que ganhou a famigerada versão Então é Natal, de Simone.

Michael Bublé

O crooner canadense conhecido por suas canções românticas, sempre lança nos finais de ano álbuns natalinos. Sua canção mais famosa de natal é Christmans (Baby Please Come Home), uma versão de uma música tradicionalmente interpretada por Darlene Love, em 1963.

Continua após a publicidade

Simone

Quando se fala em música natalina no Brasil, o primeiro nome que lembramos é o da cantora Simone. Seu álbum, 25 de dezembro (dia de seu aniversário) é um clássico das festividades de fim de ano e a música Então é Natal, cover de Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon, é presença certeira em todas as casas.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial