Como será o desfile do bloco em homenagem a Rita Lee após morte da cantora

Com o tema Rita Infinita – Pra Pintar Seu Nome no Céu, o bloco Ritaleena, cujo repertório homenageia as músicas de Rita Lee em ritmo carnavalesco, fará seu primeiro desfile após a morte da cantora neste domingo, 3.

“Com ele, queremos dizer que, apesar de sua partida, encontramos Rita Lee em todos os lugares desta cidade, no canto do pássaro que pousa na antena de TV, na tinta vermelha fresca que escorre do grafite, na bicicleta que cruza a av. Paulista. Os tambores deste carnaval tocarão rock enrow em volume máximo para espantar a caretice”, escreveu os organizadores em suas redes sociais.

O bloco, que já tem nove anos de existência, desfilará esse ano com uma responsabilidade dobrada para homenagear a cantora. O cortejo, que costuma arrastar multidões pelas ruas de São Paulo, vai mudar de endereço esse ano. Após 50.000 pessoas acompanhá-lo ano passado, ele agora circulará pela Avenida Paulo IV, entre a Praça Marcia Aliberti Mammana e a Avenida Sumaré, na altura do número 1.529.

