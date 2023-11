Como os Beatles podem lançar mais canções inéditas com membros originais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O lançamento de Now and Then, primeira música inédita dos Beatles em mais de 40 anos, abriu as portas para a expectativa de que reconstruções digitais recuperem outras canções do fundo do baú da banda. É, pelo menos, o que diz o cineasta Peter Jackson, cuja docussérie The Beatles: Get Back utilizou tecnologias de inteligência artificial para recuperar áudios e filmagens perdidas do quarteto, processo que possibilitou a produção de Now and Then.

Após a produção do filme, o aparato tecnológico continuou sendo usado pelos músicos, que com ele isolaram os vocais de Lennon de uma gravação de Now and Then feita pouco antes de sua morte em 1980. Segundo Jackson, o mesmo pode ser feito com outras músicas presentes nas mais de 60 horas de filmagens e 150 horas de áudio que estudou para produzir a série.

Em entrevista ao jornal britânico Sunday Times, o diretor afirmou: “Conseguimos pegar uma apresentação de Get Back, isolar John e George, e aí pedir para Paul e Ringo que acrescentem um refrão ou harmonias. É possível acabar com uma música decente, mas não conversei com Paul sobre isso — é coisa de fã, mas certamente concebível”.

O processo para criar Now and Then, lançada na sexta, 3 de novembro, uniu vocais isolados de Lennon com novos instrumentais de Paul e Ringo e partes de guitarra gravadas por George Harrison nos anos 1990, quando o grupo primeiro tentou dar vida às demos da fita For Paul, deixada ao colega por Lennon.

