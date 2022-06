Como o Rock in Rio se tornou o túmulo do rock

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cada dois anos, sempre que as atrações do Rock in Rio são anunciadas, uma parcela dos fãs reclama que o festival carioca não é mais de rock, como consagrado em seu nome. E eles estão certos. Desde 2011, quando o evento passou a ser realizado bienalmente, o Rock in Rio já apresentou de tudo — até rock. O fato é que o evento que ocorre em Jacarepaguá, num lugar – veja só – chamado de Cidade do Rock, está mais para um parque de diversões e um espaço para grandes marcas se exibirem do que propriamente um festival roqueiro.

Lá em 1985, quando rolou a primeira edição, o Brasil era carente de grandes shows internacionais e Roberto Medina, um publicitário, queria trazer para o país atrações de peso. O nome do evento tinha de explicar para um público jovem saindo da ditadura militar, e em poucas palavras, que ali encontraria liberdade, diversão e alguma rebeldia. Rock in Rio era um título perfeito.

Atualmente, entre os organizadores, o nome do festival e a polêmica a respeito das atrações já é algo superado. Tanto que, por lá já se apresentaram Anitta, Ivete Sangalo, Sandy e Junior, Beyoncé, Katy Perry, Rihanna etc. A lista vai longe. Neste ano, é a mesma coisa: Justin Bieber, Demi Lovato, Iza, Camila Cabello, Dua Lipa e até Djavan estão no line-up. Para os fãs de rock, os nomes anunciados soam como mais do mesmo: Iron Maiden, Sepultura, Guns N’ Roses e Capital Inicial – que já se apresentaram várias vezes no festival. Roberto Medina já explicou em entrevistas anteriores que a escolha de atrações repetidas como Iron Maiden, por exemplo, ocorre porque existem pouquíssimas bandas no mundo com a capacidade de atrair mais de 100.000 pessoas para o festival.

Outra razão para a escolha de nomes repetidos é a de que o Rock in Rio, há anos, não é mais um festival de música e, sim, um evento onde as pessoas vão para fazer de tudo, inclusive ouvir música e tirar selfies dizendo: “Eu fui”. Daí, não há tanta razão assim para investir em nomes novos ou apostar em artistas revelações que não atraem tantas pessoas. É por causa disso, por exemplo, que o festival consegue vender ingressos antecipados mesmo antes de anunciar todas as atrações.

Comparativamente com outros festivais do mundo, o Rock in Rio é um dos mais organizados (um dos poucos com banheiros de alvenaria, por exemplo), com amplo espaço e qualidade de som impecáveis. A lama é algo superado e desde 2013 nunca mais voltou a aparecer. O transporte, que até 2015 era o Calcanhar de Aquiles, foi resolvido após os Jogos Olímpicos com a chegada do metrô na Barra da Tijuca e a criação de linhas de ônibus exclusivas para a Cidade do Rock. O grande problema do festival continua mesmo sendo o nome. Se não fosse o “rock” no título, não haveria essa cobrança anual. O nome do festival causou outros constrangimentos também em sua internacionalização. A edição portuguesa, por exemplo, bizarramente se chama Rock in Rio Lisboa – o que acaba causando uma dupla confusão: não há rock nem Rio de Janeiro por lá.

No ano que vem, os organizadores do Rock in Rio irão realizar uma edição na capital paulista. Felizmente, o novo festival – que terá o mesmo a mesma estrutura do fluminense – se chamará apenas The Town. Eis um nome fácil de guardar e que poderá ser internacionalizado facilmente, tal como os principais festivais do mundo que já vieram para o Brasil, como o americano Lollapalooza e o catalão Primavera Sound. E o rock, enfim, poderá ser deixado em paz.