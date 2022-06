Rock in Rio Lisboa: um gostinho do que acontecerá no Brasil em setembro

Depois de um hiato de quatro anos provocado pela pandemia, o Rock in Rio volta a celebrar o encontro com seu público a partir deste sábado, 18, em terras lusitanas. A 9ª edição da festa em Lisboa, que abre a temporada dos grandes festivais do verão europeu em Portugal, acontece durante este e o próximo fim de semana. Como nas edições brasileiras, os shows são a cereja do evento que oferece 14 horas de experiências de entretenimento por dia. Este ano, o Parque da Bela Vista, uma estrutura arborizada na qual o Palco Mundo fica junto a uma concha acústica natural, contará com 18 espaços para o público visitar e se divertir, sendo sete montados especialmente para as apresentações. “Após termos que adiar esta edição por duas vezes, marcada inicialmente para 2020, está tudo pronto e cheio de novidades para que o público volte a curtir a ‘vida ao vivo’”, comemora Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio.

As atrações do Palco Mundo no primeiro dia do Rock in Rio Lisboa, que marcou o início da expansão internacional da marca em 2004, ficam por conta do rock alternativo, tendo como headline a banda britânica Muse. Antes de sua apresentação, o show estará a cargo dos integrantes do grupo português Xutos & Pontapés; do polêmico astro inglês Liam Gallagher – ex-Oasis – e da banda queridinha do indie rock americano The National. No domingo, 19, a festa no palco principal será comandada pela cantora britânica Ellie Goulding, o ator e cantor David Carreira e o grupo americano Black Eyed Peas. A noite ainda conta com a apresentação da baiana Ivete Sangalo, que abre as portas para os shows dos brasileiros no espaço mais nobre do festival.

No segundo fim de semana do evento em Lisboa, nos dias 25 e 26 de junho, a atração mais esperada é o furacão Anitta. A cantora que emergiu de Honório Gurgel, no subúrbio carioca, e alcançou o top mundial do Spotify, em março passado, faz sua performance no Palco Mundo domingo que vem. Na mesma noite, o público ainda verá o cantor americano Jase Derulo, a banda portuguesa de soul e funk HMB e Post Malone, um dos rappers de maior sucesso da atualidade – que também se apresentará no Rio de Janeiro em setembro. No dia anterior, o comando da diversão fica por conta de dois grupos ingleses, o UB40 Feat Ali Campbell e o Bush, e dos integrantes das bandas Duran Duran e A-ha, as duas com mais de quarenta anos de estrada.

Novidade este ano no Rock in Rio Lisboa, o palco Galp Music Valley, também promete chacoalhar o público. Com um conceito e cenografia inéditos, a proposta é trazer para o presente os desafios das cidades do futuro. Entre as atrações brasileiras que deixarão sua marca ali estão a cantora Iza, que estreou no festival na edição carioca de 2019; a Mc Rebecca; o Funk Orquestra – que reúne jovens de várias orquestras sinfônicas numa ode ao gênero musical – e Ney Matogrosso, em seu primeiro show solo no festival, após a primeira edição do evento, há 37 anos.

A 21ª edição da marca Rock in Rio – além das nove em Lisboa, já ocorreram oito no Brasil, três em Madrid e uma em Las Vegas – é uma prévia do que o público pode esperar em solo carioca, que acontece entre os dias 2 e 11 de setembro. Como já é tradição por onde passa, o festival terá atrações para todas as idades. Além das tradicional tirolesa, que cruzará por cima da clareira do Palco Mundo a 14 metros de altura, e da roda-gigante que este ano virá totalmente renovada, a Rock Your Street (a rua temática), desta vez, é dedicada à pluralidade, com várias lojinhas, ativações de parceiros e o Palco Yorn. Como na versão carioca do palco favela, é ali que se apresentarão os talentos dos bairros de Portugal.

Com um público diário esperado de 80 000 pessoas, a versão lusitana do Rock in Rio ainda terá, entre outros, a Game Square, um espaço dedicado ao mundo dos jogos eletrônicos; o Super Bock Digital Stage, que mesclará tiktokers, youtubers, shows interativos e humoristas ligados ao mundo digital. É neste espaço, por exemplo, que se apresentará a banda curitibana Jovem Dionisio, catapultada ao topo das paradas com o hit Acorda, Pedrinho. Febre nas redes sociais, a música ganhou dancinha de famosos como Neymar, Luciano Huck e Tatá Werneck.

Desde que fincou suas estacas em Lisboa, há 18 anos, o Rock in Rio já reuniu cerca de 2,5 milhões de pessoas em torno de mais de 1 000 artistas. Neste regresso com o tema “o mundo vai ser nosso outra vez”, um aquecimento para a edição no Rio de Janeiro, não faltarão também espaços instagramáveis. Em um dos pontos da Cidade do Rock, por exemplo, há a escultura de um grande tênis enlameado com o ano 1985 em destaque numa referência ao verão chuvoso que marcou o início da história do festival.