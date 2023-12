Como foi a troca de presentes entre Paul McCartney e Milton Nascimento

Fã assumido dos Beatles, Milton Nascimento se encontrou com Paul McCartney nos bastidores da turnê Got Back do ex-beatle, que passou por diversas cidades brasileiras em 2023. Em uma imagem, divulgada neste domingo, 17, nas redes sociais do músico, Bituca aparece ao lado de McCartney segurando uma camisa do músico enquanto o ex-beatle segura o LP Milton, de 1970, autografado. O álbum conta com a canção Para Lennon e McCartney, de Fernando Brant, Márcio Borges e Lô Borges, gravada pelo músico mineiro. Na legenda da foto, Milton escreveu: “Eu sou da América do Sul”, em referência à letra da canção.

Milton assistiu ao show que Paul McCartney fez no Mineirão, em Belo Horizonte, e também no Maracanã, no último sábado, 16, ao lado de Gilberto Gil e Jards Macalé, os três fãs dos Beatles e de McCartney. “Minhas companhias da pesada para o show de hoje”, escreveu Milton na legenda da foto.

Nas redes sociais, Augusto Nascimento, filho de Milton, comentou sobre o encontro: “Há uns muitos anos atrás, os Beatles eram motivo de briga aqui em casa. Eu, que sequer conhecia, dizia não gostar, e, meu pai – o maior apaixonado do mundo –, me xingava. De tanto receber essas ofensas totalmente fundamentadas, um dia decidi colocar um fone, apagar as luzes, e botar uma playlist qualquer do fab four. Num dado momento, entrou “The Long and Winding Road”, e, pronto, minha vida mudou para sempre. Os Beatles passaram a ser uma religião na nossa casa. Temos souvenirs por todos os lados, eu tenho tatuagem, descobrimos takes alternativos, exploramos as carreiras solo de cada um dos integrantes, e mergulhamos diariamente nesse universo musical tão vasto e lindo. Pra além disso, os meus momentos preferidos com meu pai são os nossos dias pela estrada, e esses momentos passaram a ser absolutamente preenchidos e recheados por essa discografia magnifica. Escutamos beatles da porta de casa, até o destino final. Sempre. Quando fiquei sabendo que a turnê estava vindo pro Brasil, comecei a programar tudo para estar em todos os shows, e sai quase invicto nessa missão. Assisti 8, das 9 apresentações em solo brasileiro. Dentre elas, a histórica apresentação no Clube do Choro, em Brasília, ao lado de pouquíssimos sortudos, tendo a dádiva de assistir ao meu ídolo bem ali, cara a cara. Em meio a tudo isso, me aproximei do pessoal da bônustrack, e descobri uma equipe unida, humana, querida e amorosa, da qual eu já me sinto parte, e quero estar para sempre junto. Jamais encontrarei formas de agradecer pelos lindos momentos que me proporcionaram. E, sim, eu e meu pai tivemos a chance de conhecer o nosso ídolo JUNTOS. E foi mágico o ver, pela primeira vez, na posição de fã. Saindo do camarim com os mesmos olhos brilhantes que as pessoas sempre olham para ele em todos os lugares. TODO DIA É DIA DE VIVER!”

