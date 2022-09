Como assistir ao vivo ao show de Maria Bethânia no Coala Festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Maria Bethânia fará uma inédita apresentação neste domingo, 18, às 20h25, no festival Coala, que acontece no Memorial da América Latina, em São Paulo. Conhecido pela apurada curadoria, em que intercala nomões da MPB com as novas promessas da música pop brasileira, o Coala Festival realizou um feito notável ao conseguir escalar a cantora para fechar o evento. A artista era uma das únicas que, até hoje, não havia aceitado participar de nenhum festival, já que seu show intimista não combinava com eventos de grande porte. Outra novidade é que o show será transmitido ao vivo pela internet, assim como toda a programação do festival. Veja abaixo como assistir.

“Estamos tentando trazê-la desde 2018. É um processo longo. Em 2019 quase conseguimos, mas ela precisou cancelar toda a turnê. Os shows dela são quase teatrais. Conseguimos atender todas as exigências dela, como som, cenografia e também de cachê. Ter a Bethânia conosco foi uma vitória muito grande. Quem já viu o show dela sabe que é impactante”, disse a VEJA Gabriel Andrade, fundador e curador do Coala.

Para assistir, basta acessar o link no YouTube ou clicar no vídeo abaixo:

Confira a programação completa deste domingo:

Palco Principal

12h30: Liz Tibau

13h15: Chico Chico e Juliana Linhares

14h: Miria Alves

14h35: Nego Bala

15h20: DJ Diaz

15h55: Marina Sena

16h45: Barulhista

17h20: Rodrigo Amarante

18h10: Cinara

18h45: Black Alien

19h40: Discopédia

20h25: Maria Bethânia

Palco Coala Club

11h: Lucian Fernandes

13h: Ju Salty

14h30: Cauana

16h: Abud

17h: Millos Kaiser

18h30: Gabto