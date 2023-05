Colbie Caillat fará turnê no Brasil em dezembro; confira datas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Expoente do pop folk açucarado, a cantora americana Colbie Caillat fará shows no Brasil em dezembro. Ela vai passar por São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro nos dias 7, 8 e 9, respectivamente. A turnê celebra os 15 anos do lançamento de seu primeiro álbum, Coco, o qual abriga canções populares como Bubbly, Magic e Midnight Bottle.

Dona de números estrondosos, como 20 bilhões de reproduções de suas músicas no streaming e 8 milhões de discos vendidos, a cantora está em fase de transição. Seu último álbum solo, feito de forma independente, foi The Malibu Sessions, de 2016. Depois, se dedicou ao quarteto Gone West, do qual ela saiu em 2020, quando terminou o relacionamento com o noivo Justin Young, um dos vocalistas do grupo. Agora, ela se prepara para divulgar um novo disco — o primeiro single, Worth It, saiu este mês. Confira abaixo dados sobre a passagem da cantora pelo Brasil.

São Paulo: 7/12/2023 (quinta-feira)

Local: Vibra (Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida)

Valores: a partir de 80 reais – clique aqui para ver ingressos

Porto Alegre: 8/12/2023 (sexta-feira)

Local: Teatro do Bourbon Country

Valores: a partir de 80 reais – clique aqui para ingressos

Rio de Janeiro: 9/12/2023 (sábado)

Local: Vivo Rio

Valores: a partir de 100 reais – clique aqui para ingressos